職業軍人退伍成素人 參加建築空間繪圖職訓後翻轉人生

台南32歲市民吳秉陞職業軍人退役後待業，深感需專業職能才不會被淘汰，與家人討論後決定投入營建產業，上網搜尋報名勞動部勞動力發展署雲嘉南分署開辦的「建築空間繪圖班」，半年訓練後順利錄取建築師事務所穩定就業近兩年，他鼓勵沒有相關經驗的民眾不要卻步，勇敢報名職訓翻轉人生。

吳秉陞高中畢業報考軍校，服役6年多108年底退役，初入職場選擇就業門檻較低的餐飲業，未滿半年就因疫情影響減少工時調降薪資辭去工作，決心從事技術門檻較高產業，有感營造業蓬勃發展，報名參訓「建築空間繪圖班」，雖然完全沒有底子，但憑著肯學、肯做的態度，歷經半年訓期後獲建築師事務所錄取僱用，擔任建築繪圖師。

吳秉陞表示，透過圖面解說及上機實務操作，即便是建築素人也能快速上手繪圖軟體，現今工作時常面對不同類型的建築委託案件，都須專案處理且客製化設計，但還好職訓打下扎實的軟體基礎，事務所同事引導及幫忙，已陸續完成申請逾50張的建築執照，現在也在工作之餘規畫參加在職進修訓練，強化建築專業領域能力及涵養。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，從完全都沒基礎的素人，接觸並學習新的職能與產業，雖然可能會感到生疏及茫然，但只要有心學習，獲得專業技術在手，就不用擔心被就業市場淘汰；分署自辦職前訓練不僅免學費，符合15至29歲青年身分的參訓者還可申請學習獎勵金每月最高8千元、最多可領9萬6千元，民眾可多運用政府資源。

分署自辦職前課程包含產訓合作─特殊銲接、工業電子(智慧晶片與控制實務)、廣告設計、建築空間繪圖及電腦數值控制機械，將延長報名時間至2月18日，歡迎有興趣的待業民眾參訓，詳細課程內容可上雲嘉南分署官網了解，或撥06-6985945轉1121~1123洽詢。