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精選嘉義縣山海約會景點 情人節追愛成功

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
牛埔仔愛情大草原。圖／嘉縣府提供
牛埔仔愛情大草原。圖／嘉縣府提供

情人節將近，日前嘉義縣文化觀光局分享8處「約會必訪景點」，網友紛紛回應：情人節最頭痛不是沒景點，是沒對象！文觀局在「慢遊嘉義」臉書再推追愛成功「山海愛情線」，從6個戀愛階段（脫單→約會→求婚→結婚→蜜月→求子），分別推薦助攻景點，幫助單身旅客順利脫單。

縣長翁章梁說，嘉縣有包山包海美景、美食和文化，串成一條「山海愛情線」。若能親身走過一趟，肯定能讓兩人的感情升溫。阿里山入口處有「逐鹿傳說梅花鹿園」，可餵食小鹿，與鹿群親密互動。

隨著阿里山公路向前，可抵達番路鄉觸口，觸口有「天長地久寶堂」，吸引許多男女前來向月下老人求姻緣，附近還有2座80餘年歷史吊橋，為紀念天長節（日本天皇生日）和地久節（皇后生日）命名「天長橋」和「地久橋」，相傳和喜愛的人攜手共遊能白頭偕老。

喜歡打卡拍照旅客不能錯過以愛情為主題的「牛埔仔愛情大草原」和「大埔情人公園」，大型裝置藝術品讓旅客怎麼拍都好看；求婚可以到「瑞峰1314觀景台」（海拔1314）、「大風埕觀日峰」（海拔1420），站在諧音一生一世及一世愛你，在360度視野茶園景緻與伴侶許下愛的誓言。

想要拍攝海外唯美婚紗照可到「佐登妮絲城堡」取景，1萬5千坪歐風城堡有各種電影般場景，包含藝術噴泉、巴洛克迴廊、宮廷花園、浪漫鐘塔、落羽松森木池；知名地標「高跟鞋教堂」不只拍婚紗還能辦婚禮，巨大高跟鞋適合打卡拍照。

文觀局長徐佩鈴說，嘉義能規畫充滿美景蜜月之旅，像阿里山得恩亞納，景點彷彿日本合掌村；竹崎石棹琉璃光美不勝收；瑞里綠色隧道彷彿步入京都嵐山竹林隧道；在東石漁人碼頭與愛人欣賞落日美景，享用烤蚵。夫妻想求子，到朴子配天宮向樸仔媽求花，生兒求白花花、生女求紅花，生小孩彌月禮可選用在地飄香一甲子「虎兒油飯」。

布袋高跟鞋教堂。圖／嘉縣府提供
布袋高跟鞋教堂。圖／嘉縣府提供
1314觀景台。圖／嘉縣府提供
1314觀景台。圖／嘉縣府提供

愛情 高跟鞋教堂 阿里山

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