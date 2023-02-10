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嘉南區5處保安林票選命名 傳承在地故事拉近人與自然距離

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
好美保安林透過公眾論壇，與在地社區團體、關鍵人物共同討論決定保安林新名字。圖／嘉義林區管理處提供
好美保安林透過公眾論壇，與在地社區團體、關鍵人物共同討論決定保安林新名字。圖／嘉義林區管理處提供

林務局嘉義林區管理處2020年起針對靠近社區、民眾主要休閒場域、具在地自然景觀或記述人文歷史保安林，舉辦5場次保安林命名活動，票選出「珈雅瑪瓦納 (Ceayamavana)」、「好美」、「紅毛埤」、「北門雙春」及「漁光」等保安林名稱，傳承在地故事及文化意蘊，喚起大眾關注守護保安林。

保安林日治時期編入至今逾百年，現以阿拉伯數字4碼編碼為保安林代號，前2碼代表縣市別、後2碼保安林編入順序流水號，但民眾不了解保安林編號意義，且以數字做代號過於冰冷，難以建立人民對保安林的情感。

為鼓勵大眾認識、親近保安林，嘉義林管處藉保安林公眾論壇、網路專頁及公開票選，介紹保安林區域傳統地名或歷史故事，吸引民眾了解生活與保安林的連結，選出理想名字。

阿里山鄉鄒族茶山部落領域「珈雅瑪瓦納 (Ceayamavana)保安林」，首號使用族語及部落舊名命名，另命名保安林有：布袋鎮以海邊水漾森林廣為人知「好美保安林」；圍繞嘉市蘭潭水庫，沿用日治時期地名「紅毛埤保安林」，台南市北門區雙春濱海遊憩區周邊「北門雙春保安林」，以及安平區重要觀光景點漁光島「漁光保安林」。

嘉義林管處與在地社區團體、學校及企業合作，在命名保安林辦理多場次闖關活動、五感體驗、淨灘護林等環境教育活動，延續保安林命名價值，推廣保安林環境，呼籲居民、師生、遊客及企業員工共襄盛舉，一同關注保安林，以行動守護保安林。

嘉義林管處說，保安林是保家衛國、守護國人生活環境安全森林，分布深山、水庫、聚落、海岸附近，發揮森林保育水土及防護自然災害功能，鞏固國土、涵養水源、維持生態及生產等公共利益。

紅毛埤保安林風景優美，為嘉義市民的後花園，同時保護蘭潭水庫周邊土砂穩固。圖／嘉義林區管理處提供
紅毛埤保安林風景優美，為嘉義市民的後花園，同時保護蘭潭水庫周邊土砂穩固。圖／嘉義林區管理處提供
珈雅瑪瓦納(Ceayamavana)保安林位於茶山部落旁，肩負防止土石崩落保護河川、橋樑與道路。圖／嘉義林區管理處提供
珈雅瑪瓦納(Ceayamavana)保安林位於茶山部落旁，肩負防止土石崩落保護河川、橋樑與道路。圖／嘉義林區管理處提供
好美保安林以海邊水漾森林廣為人知，其實具有防風擋沙功能，避免風沙危害好美村落。圖／嘉義林區管理處提供
好美保安林以海邊水漾森林廣為人知，其實具有防風擋沙功能，避免風沙危害好美村落。圖／嘉義林區管理處提供
漁光保安林除具有防止飛沙侵襲功能，也是台南重要觀光景點，漁光島藝術節期間吸引大眾。圖／嘉義林區管理處提供
漁光保安林除具有防止飛沙侵襲功能，也是台南重要觀光景點，漁光島藝術節期間吸引大眾。圖／嘉義林區管理處提供

嘉義 北門 日治時期

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