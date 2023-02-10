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范仲德/宋健誠陶藝聯展今登場 再現府城建城400年風華

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
「范仲德/宋健誠陶藝聯展」今登場，再現府城建城400年風華。記者周宗禎／攝影
「范仲德/宋健誠陶藝聯展」今登場，再現府城建城400年風華。記者周宗禎／攝影

藝術家范仲德、宋健誠今天在台南歸仁文化中心，舉辦「府城風華VS王城再現」陶藝聯展，兩人將安平昔日的盛世與今日的榮華呈現作品，參觀時讓人彷彿穿越時空隧道，領略台南400年的風采變化。文化局表示，配合台南迎接府城建城400年，希望這項展覽讓更多人了解府城及安平陶藝發展，與當代陶藝多元面貌。

這次兩人各展出近40件作品：范仲德以府城一級古蹟為創作素材，意象半浮雕茶杯、大碗公上。其中作品【熱蘭遮城的前世今生】做工細緻、別具巧思呈現當年年熱蘭遮城與今日安平古堡場景。宋健誠則以空拍安平古堡周邊景象展現在作品。作品【歡慶安平400年】將慶祝安平古堡奠基399年的慶生合照，與每個不同時期的安平風采，同時呈現在陶瓷盤上，古今融合、別具意義。

文化局表示，每件作品所需經歷的手捏、拉坯、盤築、輪制、塑化、彩繪、施釉、焙燒等手法，都是陶藝家嘔心瀝血創作。能讓參觀的人「彷彿打開安平的記憶錦盒，進入府城安平400年的前世今生，盛世與榮華一眼看盡」。

副市長葉澤山表示，與兩位陶藝家認識多年，陶藝與文明密不可分，從陶藝創作看得出文明演進過程，台南今年建城399年，兩位藝術家的作品充分展現古城風華與演進、在地意象與文化特質，見證即將邁入4百年非常有意義。

葉澤山說，副總統賴清德任台南市長前往日本訪問時，就以范老師融合古城意象的作品作為伴手禮，重視陶藝的日方人士都非常喜愛。

「范仲德/宋健誠陶藝聯展」今登場，再現府城建城400年風華。記者周宗禎／攝影
「范仲德/宋健誠陶藝聯展」今登場，再現府城建城400年風華。記者周宗禎／攝影
「范仲德/宋健誠陶藝聯展」今登場，再現府城建城400年風華。記者周宗禎／攝影
「范仲德/宋健誠陶藝聯展」今登場，再現府城建城400年風華。記者周宗禎／攝影
「范仲德/宋健誠陶藝聯展」今登場，再現府城建城400年風華。記者周宗禎／攝影
「范仲德/宋健誠陶藝聯展」今登場，再現府城建城400年風華。記者周宗禎／攝影
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「范仲德/宋健誠陶藝聯展」今登場，再現府城建城400年風華。記者周宗禎／攝影
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「范仲德/宋健誠陶藝聯展」今登場，再現府城建城400年風華。記者周宗禎／攝影
「范仲德/宋健誠陶藝聯展」今登場，再現府城建城400年風華。記者周宗禎／攝影
「范仲德/宋健誠陶藝聯展」今登場，再現府城建城400年風華。記者周宗禎／攝影
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陶藝 安平古堡

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