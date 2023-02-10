雲嘉「國姓公」將過爐 今點交文物「溶金」市值96萬

雲嘉地區百年宗教盛事五股開台尊王「國姓公」過爐即將在2月12日舉行，主辦方今在肆房股大埤鄉聯美村保延宮循例進行過爐前的神器、金牌點交等儀式，5股13庄全員到齊與會，場面盛大莊嚴，在各方信眾見證下，完成各項文物點交，準備迎接後天過爐至112年輪值股伍房崙背鄉大有村的大典活動。

五股開台尊王信仰文化源於清乾隆末年間，主神「國姓公」是鄭成功，原由鄭氏家族後裔奉祀，後因其5名兄弟分居雲嘉地區四湖、崙背、斗南、虎尾、大埤、溪口等5鄉鎮，形成長、貳、參、肆、伍房股，改由5房13庄輪流請回鎮宅恭拜1年，沿襲至今已有百年歷史，2016年登錄為雲林縣定民俗。

五股開台尊王與國家重要民俗「六房媽過爐」皆屬有神無廟的無形文化資產，其獨有特色是保留「過股點交」、「神龕啟封」、「點交熔金」、「貼封條蓋私章」、「分旗腳」、「四股吃一股」等古禮。

中華五股開台尊王協會每年都會在元宵節後舉辦過爐儀式，今先由新、舊爐主按例在過爐前2日完成神器、金牌等文物點交儀式；其中「溶金」共溶35面金牌，市價逾96萬元。

縣府文化觀光處表示，各村子弟自組柑仔獅、雞籠獅、開嘴獅、北館、唱班及擔花班等陣頭迎請國姓公，深具在地性和傳承意涵，過爐大典本月12日上午7時在大埤保延宮展開，引燃馬炮後啟程過爐至崙背鄉大有村永安宮駐駕，駐駕3日後將移駕至值年爐主住宅紅壇奉祀1年，。

縣長張麗善說，五股開台尊王過爐由各股村里輪值主辦，各別需等5至15年才有1次機會，對當地而言是難能可貴的盛會，112年輪值股大有村總動員，積極籌備辦理千桌料理宴，歡迎信眾一起隨香參與。

過爐當天採單一繞境路線行走，自大埤鄉聯美村啟程，前往土庫圓環、大荖、溪心（聖駕停駕30分鐘）、崙背圓環（經奉天宮）、雲156線（經五魁村）各股陣頭下馬、隨香人員步行至崙背鄉大有村永安宮，請信眾配合行進路線入庄；詳細活動訊息可至「中華五股開台尊王協會」粉絲專頁查詢。