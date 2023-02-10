嘉縣議員黃嫈珺踢爆某體育協會理事長有性犯罪前科 四處遊走校園任職

嘉義縣議員黃嫈珺上午議會提案，踢爆某體育協會蔡姓理事長11年前，有妨害風化等性犯罪前科紀錄，因5年內無犯罪紀錄，申請到良民證，四處遊走嘉縣市多所國小、高中職，當代課、社團教師，利用法令漏洞，與縣長、立委關係，未被登錄「狼師系統」防堵，要求縣長翁章梁防杜漏洞，翁章梁說，在校園工作要有更高道德標準，指示教育處研究相關法令處置。

蔡姓理事長對黃嫈珺揭露他過去犯罪、身分資料，感到無奈，他坦承，過去大學時代犯錯，付出法律代價，現在未在學校任職，過去在新港鄉某國小及嘉市某高職任職，遭有心人士利用過去犯錯資料加油添醋，最後不起訴處分；是否為此請辭理事長，要和幹部討論，他支持縣長、立委，未利用關係。

黃嫈珺在議會播出蔡姓理事長前科刑案紀錄：101年間將猥褻 照片上傳至網際網路供人觀覽。違反刑法妨害風化罪。嘉義地院判拘役30日，易科罰金；在網路刊登足以誘促使人為性交易訊息，違反兒童及少年性交易防制條例，檢察官認為蔡姓男子短時間多件不法犯行，法治觀念薄弱。

黃嫈珺提案，為校園學生安全，應提高人事應聘標準，曾犯妨害性自主、兒少性剝削、強制猥褻、妨害風化、跟蹤騷擾法、性騷擾防治法、性侵害防治犯罪法、家庭暴力防治法等相關類型前科，不應限縮在校服務期間，有上述前科者，皆應不符校園任何人事應聘之資格。