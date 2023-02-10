中山高仁德交流道塞車汽機車爭道 議員會勘要市府改善

中山高仁德交流道因龐大車流及路幅狹窄、加上交流道下三爺溪萬代橋橋梁改建，汽機車日夜爭道、交通亂象車禍不斷，市議員鄭佳欣、蔡筱薇上午邀集相關單位、在地里長會勘。市府交通局表示，將依會勘結論調整中山路與下匝道紅綠燈，減少汽機車爭道，並研議塗銷橋墩下人行道擴寬機車道，降低車禍。

鄭佳欣指出，日前行政院長陳建仁視察提前3年完工的三爺溪中下游治理工程，但上游萬代橋自2021年施工至今，交通問題卻沒有完善配套措施，致上下班時間車流量壅塞及汽機車爭道加劇，連續假期就回堵、周遭經常發生車禍。

鄭佳欣說，相關單位應規畫主、次要替代道路，並同步設置引導牌面，同時在上、下班等尖峰時段加派警力協助指揮交通，另外也要滾動式調整路口紅綠燈秒數，將萬代橋施工的交通衝擊降至最低。

蔡筱薇指出，仁德交流道緊鄰東區，交流道堵塞也會引發連鎖效應，包含東區東門路、自由路、虎尾寮區域等皆是首當其衝堵車路段，現場指揮交通人員都非常危險，萬代橋工程應該要加速施作。

市府工務局則表示：萬代橋橋梁改善，除了打造便橋減緩交通衝擊，智慧監測紅綠燈及交通疏導也都納入施工改善配套，南側橋面部分進度已65%，預計今年4月能夠完成單向通車，加速施作北面橋梁。