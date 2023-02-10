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台南跨局處專案小組成軍5個月 已查獲22處非法棄置場址

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
台南市非法棄置跨局處專案小組在5個月內查獲22處非法棄置場址。圖／台南市環保局提供
台南市非法棄置跨局處專案小組在5個月內查獲22處非法棄置場址。圖／台南市環保局提供

台南市去年10月成立廢棄物非法棄置跨局處專案小組，成軍5個月，即查獲22處非法棄置場址，有13件已移送地檢署偵辦，其中1件還是現行犯，其餘9件處理中。市長黃偉哲表示，除跨局處專案小組加強巡查外，也結合環檢警共同取締，力求有效伸張環境正義。

廢棄物非法棄置跨局處專案小組在中央、地方土地管轄單位都提高巡查頻率，累計巡查930件次，包括無人機巡拍、增設路口監視器、以國土「衛星影像變異點」清查、環警聯手執行道路攔查等。

環保局表示，專案小組成立半年不到就查獲22處非法棄置案，其中1件是未領有清除許可的非法傾倒水肥現行犯，相信假以時日，將能有效阻絕非法廢棄物棄置案件。

黃偉哲說，台南市要克服一切困難，阻絕非法棄置廢棄物，跨局處專案小組加強巡查外，也結合環檢警共同取締不法廢棄物棄置等重大案件，一旦發現非法棄置情事，不論是追查行為人、場址管控、啟動蒐證偵辦或查扣犯罪車輛等程序，必能事半功倍、有效伸張環境正義。

環保局長許仁澤表示，工廠、營建工地委託清除業者處理廢棄物，應確認業者資格，也應查訪廢棄物處理結果；民眾及公司行號若有發現冒用合法業者的牌照上門拉生意或租用土地、倉庫棄置廢棄物，可撥打公害陳情專線0800-066666、6572916轉2222或1999市民服務熱線通報，以有效遏止不肖業者濫倒嚴重破壞國土環境。

廢棄物 黃偉哲 台南

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