號稱亞洲一流！台南亞太棒球村觀賽零死角 還有忘憂湖

台南亞太國際棒球訓練中心第2期工程進度達80％，其中成棒副球場、戶內外投打練習場將在今年4月完成，作為全國運動會場地使用，成棒主球場則預計12月啟用，棒球村擁有忘憂湖景觀，且觀賽零死角、無柱子，沒有無效座位、場內無排水溝，並擁有全國最大頂棚，號稱亞洲一流棒球場。

亞太國際棒球訓練中心第2期成棒副球場及室內投打練習場工程，進度達80%，台南市長黃偉哲今前往視察，盼該座國際性棒球賽事競技場館能如質如期完工，讓台南在國際爭光。

黃偉哲說，台南整年氣候都適合棒球訓練與教學，透過增強場地硬體功能，具備國際棒球場規模，培訓更多優秀選手來帶動台南棒球運動風潮，同時提供亞洲地區職業棒球隊、業餘棒球隊及國家代表隊最佳訓練設施與場所，成為舉辦國際賽會的競賽場館，提高台南在國際上的能見度。

市府工務局長蘇金安表示，第1期工程已完成少棒主球場、少棒副球場，於2019、2022年連續在台南舉辦2屆WBSC世界盃少棒錦標賽，並順利取得後續2023、2025、2027年連續3屆舉辦權。

第2期工程從2020年9月28日開工，打造成棒主球場2萬5千觀眾席、成棒副球場3千觀眾席、室內投打練習場及2座內野練習場；其中，內野練習場2021年6月30日完工，成棒副球場及戶內外投打練習場將在今年4月完成，成棒主球場12月啟用。

統包團隊指出，台南亞太國際棒球訓練中心堪稱亞洲一流，特色除了有忘憂湖，國內常說外場角度不好，是因棒球是核心式比賽，愈到外面角度要轉，亞太棒球村與洋基棒球場一樣無死角，裡面沒柱子，且擁有全國最大頂棚，遮風避雨沒問題，沒有無效座位，還有家庭席。