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南鐵地下化東門陸橋封閉壅塞 周邊道路號誌秒數調整

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市東門陸橋封閉施工 ，交通局進行周邊道路號誌週期改善，讓交通更順暢。圖／台南市交通局提供
台南市東門陸橋封閉施工 ，交通局進行周邊道路號誌週期改善，讓交通更順暢。圖／台南市交通局提供

因應鐵路地下化工程施工，台南市東門陸橋與橋下機車道從去年12月封閉施工，為減低交通衝擊，台南市政府交通局完成周邊替代道路共41處紅綠燈秒數調整，上下午尖峰時段周期調整為160秒，離峰時段週期調整為140秒，有效提升東門陸橋周邊道路車流續進效果，也呼籲用路人留意號誌變換不要闖紅燈危及交通安全。

交通局指出，由於東門陸橋為市區重要東西向要道，該交通節點封閉後，經觀察原本經由府前路、東門路前往東區與仁德交流道，或是經由東門路前往火車站與市區的車流，分別改道分散至健康路、林森路、開山路、府連路、府連東路、勝利路、青年路及東寧路西段等路段，在尖離峰時段市區路況都有車多壅塞情形，經統計替代道路於上、下午尖峰時段平均車行速率降低幅度約14%，而離峰時段平均車行速率降低幅度約10%。

考量東門陸橋封閉施工後周邊替代道路交通車流量增加，且開學後校區周邊接送車輛也會大幅增加，原有的號誌周期已無法滿足交通需求，經交通局研議評估，為改善號誌路口間的回堵問題，上、下午尖峰及離峰時段的號誌周期都延長20秒。

交通局長王銘德說，車輛於號誌路口停等紅燈後，都會因起步的緣故，浪費剛開始的幾秒綠燈時間，因此，在相同時間內，較長的號誌周期能讓更多車輛通過，號誌連鎖也能讓車輛多通過幾個路口，減少車輛停等起步的次數，等於擁有更長的綠燈時間，車流紓解效果就會比較好。

此次改善範圍為南門路以東、林森路以西、民族路以南、健康路以北等環繞東門陸橋周邊替代道路所構成路網。另外，路網界面上下游路口因周期不同而會有部分無法完全連鎖的情形，籲請用路人遵守交通號誌指示，才能確保交通安全。

王銘德表示，市長黃偉哲相當關切台南市區鐵路地下化工程帶給市民的交通不便問題，指示交通局應針對陸橋封閉所衍生的交通問題妥為因應，除積極規畫改道路線供市民參考外，也應加強替代道路監控，在上下班交通尖峰時刻一出現壅堵狀況，立即啟動各項交通疏導策略，務必將交通衝擊的不便降至最低。

王銘德說，交通局將持續透過大台南智慧交通中心檢視東門陸橋周邊替代道路車流狀況，滾動檢討紅綠燈秒數及微調綠燈時差，以提昇道路使用效率，同時呼籲用路人路口號誌週期調整後，可能與用路人習慣的停等紅綠燈秒數有些許變化，提醒用路人務必依照實際燈號行駛，才能避免發生交通事故。

替代道路 台南

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