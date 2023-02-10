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下周開學翁章梁視察祥和國小防疫整備 指示不能鬆懈

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
下周一開學，嘉義縣長翁章梁由教育處長李美華、環保局長張輝川陪同視察祥和國小防疫整備。圖／嘉縣府提供
下周一開學，嘉義縣長翁章梁由教育處長李美華、環保局長張輝川陪同視察祥和國小防疫整備。圖／嘉縣府提供

下周一13日開學，新冠變種病毒Omicron肆虐全球，過完年後國內疫情仍處高點，嘉義縣府為確保開學後師生有安全衛生上課環境，教育處、環保局整備防疫物資、清消校園，上午縣長翁章梁由教育處長李美華、環保局長張輝川陪同視察祥和國小防疫整備。

祥和國小校長陳志峰帶領介紹校內各項防疫物資整備狀況，因應疫情相關流程，翁章梁走訪班級教室，視察環境消毒工作，了解學校開學後的用餐情況，指示必要時應使用隔板，翁章梁感謝教師夥伴開學前，回到學校為孩子們做好準備，用最嚴謹的預備迎接新學期到來

翁章梁巡視校園環境，向清消清潔隊員及清洗餐具的廚工親切致意，宣布全縣高國中小校園環境清消13日開學前全部完成，他說，儘管現在社會傾向與Cov d-19共存，防疫緊張度不像以往，但傳染性仍不容輕忽，最基本的消毒、量體溫等工作依然要進行，縣內學校也都將以標準程序持續落實。

翁章梁對學校防疫整備工作感到滿意，呼籲民眾盡速完成指揮中心建議疫苗接種劑次，室內上課全程配戴口罩、勤洗手、保持社交距離，保持「生病不上班，不入校（園）」原則，守護健康。李美華請學校持續與家長合作，強化防疫廣度及深度，督導學生健康及衛生自主管理，讓學生在校所學帶回家中，將防線延伸到家庭甚至社區。

下周一開學，嘉義縣長翁章梁由教育處長李美華、環保局長張輝川陪同視察祥和國小防疫整備。圖／嘉縣府提供
下周一開學，嘉義縣長翁章梁由教育處長李美華、環保局長張輝川陪同視察祥和國小防疫整備。圖／嘉縣府提供
下周一開學，嘉義縣長翁章梁由教育處長李美華、環保局長張輝川陪同視察祥和國小防疫整備。圖／嘉縣府提供
下周一開學，嘉義縣長翁章梁由教育處長李美華、環保局長張輝川陪同視察祥和國小防疫整備。圖／嘉縣府提供
下周一開學，嘉義縣長翁章梁由教育處長李美華、環保局長張輝川陪同視察祥和國小防疫整備。圖／嘉縣府提供
下周一開學，嘉義縣長翁章梁由教育處長李美華、環保局長張輝川陪同視察祥和國小防疫整備。圖／嘉縣府提供

翁章梁 疫情

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