下周開學翁章梁視察祥和國小防疫整備 指示不能鬆懈

下周一13日開學，新冠變種病毒Omicron肆虐全球，過完年後國內疫情仍處高點，嘉義縣府為確保開學後師生有安全衛生上課環境，教育處、環保局整備防疫物資、清消校園，上午縣長翁章梁由教育處長李美華、環保局長張輝川陪同視察祥和國小防疫整備。

祥和國小校長陳志峰帶領介紹校內各項防疫物資整備狀況，因應疫情相關流程，翁章梁走訪班級教室，視察環境消毒工作，了解學校開學後的用餐情況，指示必要時應使用隔板，翁章梁感謝教師夥伴開學前，回到學校為孩子們做好準備，用最嚴謹的預備迎接新學期到來

翁章梁巡視校園環境，向清消清潔隊員及清洗餐具的廚工親切致意，宣布全縣高國中小校園環境清消13日開學前全部完成，他說，儘管現在社會傾向與Cov d-19共存，防疫緊張度不像以往，但傳染性仍不容輕忽，最基本的消毒、量體溫等工作依然要進行，縣內學校也都將以標準程序持續落實。