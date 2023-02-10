快訊

蔡小虎驚傳「病倒家中求集氣」　深夜發聲明洩病況

遭控噪音擾鄰！隋棠隔空訴委屈「世界變得一言難盡」

史上第二高價！柯比MVP賽季球衣 580萬美元拍出

金枝走演來嘉南 台味喜劇歌舞好戲「可愛冤仇人」爆笑獻演

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
金枝走演來嘉南，台味喜劇歌舞好戲「可愛冤仇人」爆笑獻演。圖／金枝演社劇團提供
金枝走演來嘉南，台味喜劇歌舞好戲「可愛冤仇人」爆笑獻演。圖／金枝演社劇團提供

「台客第一天團」金枝演社劇團，發起全台公益巡演「金枝走演‧美麗台灣」計畫，17至19日一連3天，在台南市東山、後壁及嘉義縣義竹，為鄉親帶來澎湃歡樂的台味歌舞好戲《可愛冤仇人》。

《可愛冤仇人》是金枝演社經典喜劇，故事以兩對苦情戀人的際遇為主軸，配合一連串笑料百出的愛情考驗，引領觀眾感受動人人生風景。全劇運用30年代到70年代雋永金曲，串連各時代流行文化精髓，對白趣味溫馨、笑中帶淚，同時融合金光戲、老式台語片寫實風格，搭配熱情奔放的華麗舞蹈，保證緊湊熱鬧絕無冷場。開演以來深受廣大觀眾喜愛，擄獲老少觀眾芳心，非常適合闔家鬥陣觀賞。

金枝演社自2009年起，開始推動全台免費公益巡演的「金枝走演，美麗台灣」計畫，以「歡喜來看戲，幸福帶回去」的簡單理念，期許能完成319場次全台走透透，讓不分年齡的觀眾一起為劇情喝采、歡笑，回家後還能有共同的記憶與話題，喚醒屬於台灣特有的看戲經驗。

在企業贊助、民間集資及各界人士的協力支持下，逐步完成走演之旅。本次在後壁區公所、義竹鄉公所、東山國小、後壁泰安宮、義竹修緣禪寺等的協助下，前進嘉南舉辦第280至282場的演出。歡迎嘉南的朋友偕伴欣賞歡樂澎湃的台味歌舞劇。

「金枝走演，美麗台灣」，嘉南走演場次資訊如下：第280場17日 (五)晚間7點東山區東山國小活動中心前廣場；第281場18日 (六)晚間7點後壁區泰安宮停車場；第282場19日 (日)晚間7點義竹鄉修緣禪寺，演出資訊在「金枝走演‧美麗台灣」粉專查詢。

媒體聯絡人：金枝演社 洪筱欣 02-6637-7987

金枝走演來嘉南，台味喜劇歌舞好戲「可愛冤仇人」爆笑獻演。圖／金枝演社劇團提供
金枝走演來嘉南，台味喜劇歌舞好戲「可愛冤仇人」爆笑獻演。圖／金枝演社劇團提供

嘉義 愛情

延伸閱讀

小編稱「煩死了好想離職」吸1.8萬讚 掀臉書模仿潮

傳奇女星病逝享壽75歲 留下3億遺產

回收水白流入海沒得用？嘉縣市3區缺灌溉水 蔡易餘盼中央重視

寶萊塢風格歌舞！鴻海印度總部拜年影片 台印政府官員上鏡祝賀

相關新聞

台南營養午餐 在地食材僅占25%

台南校園推食農教育強調扎根課程，每年提供逾60校自耕農園補助專案，讓學生實作體驗耕農過程，但議員發現學校午餐使用在地食材...

號稱亞洲一流！台南亞太棒球村觀賽零死角 還有忘憂湖

台南亞太國際棒球訓練中心第2期工程進度達80％，其中成棒副球場、戶內外投打練習場將在今年4月完成，作為全國運動會場地使用...

南鐵地下化東門陸橋封閉壅塞 周邊道路號誌秒數調整

因應鐵路地下化工程施工，台南市東門陸橋與橋下機車道從去年12月封閉施工，為減低交通衝擊，台南市政府交通局完成周邊替代道路...

下周開學翁章梁視察祥和國小防疫整備 指示不能鬆懈

下周一13日開學，新冠變種病毒Omicron肆虐全球，過完年後國內疫情仍處高點，嘉義縣府為確保開學後師生有安全衛生上課環...

金枝走演來嘉南 台味喜劇歌舞好戲「可愛冤仇人」爆笑獻演

「台客第一天團」金枝演社劇團，發起全台公益巡演「金枝走演‧美麗台灣」計畫，17至19日一連3天，在台南市東山、後壁及嘉義...

雲林146線鄉道鋪路3次仍塌陷 凶手是台電

雲林縣水林鄉146線鄉道是通往口湖鄉要道，最近路面經常損壞，多處坑洞，遇雨積水難行，居民頻頻陳情，路面連續刨鋪3次依舊塌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦