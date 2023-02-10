金枝走演來嘉南 台味喜劇歌舞好戲「可愛冤仇人」爆笑獻演

「台客第一天團」金枝演社劇團，發起全台公益巡演「金枝走演‧美麗台灣」計畫，17至19日一連3天，在台南市東山、後壁及嘉義縣義竹，為鄉親帶來澎湃歡樂的台味歌舞好戲《可愛冤仇人》。

《可愛冤仇人》是金枝演社經典喜劇，故事以兩對苦情戀人的際遇為主軸，配合一連串笑料百出的愛情考驗，引領觀眾感受動人人生風景。全劇運用30年代到70年代雋永金曲，串連各時代流行文化精髓，對白趣味溫馨、笑中帶淚，同時融合金光戲、老式台語片寫實風格，搭配熱情奔放的華麗舞蹈，保證緊湊熱鬧絕無冷場。開演以來深受廣大觀眾喜愛，擄獲老少觀眾芳心，非常適合闔家鬥陣觀賞。

金枝演社自2009年起，開始推動全台免費公益巡演的「金枝走演，美麗台灣」計畫，以「歡喜來看戲，幸福帶回去」的簡單理念，期許能完成319場次全台走透透，讓不分年齡的觀眾一起為劇情喝采、歡笑，回家後還能有共同的記憶與話題，喚醒屬於台灣特有的看戲經驗。

在企業贊助、民間集資及各界人士的協力支持下，逐步完成走演之旅。本次在後壁區公所、義竹鄉公所、東山國小、後壁泰安宮、義竹修緣禪寺等的協助下，前進嘉南舉辦第280至282場的演出。歡迎嘉南的朋友偕伴欣賞歡樂澎湃的台味歌舞劇。

「金枝走演，美麗台灣」，嘉南走演場次資訊如下：第280場17日 (五)晚間7點東山區東山國小活動中心前廣場；第281場18日 (六)晚間7點後壁區泰安宮停車場；第282場19日 (日)晚間7點義竹鄉修緣禪寺，演出資訊在「金枝走演‧美麗台灣」粉專查詢。