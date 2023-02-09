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曾偵破重大命案…嘉縣警局少年隊蘇幸德將退休 望甘苦人孩子有庇護之處

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣警察局昨天下午舉辦「少年輔導志工研習暨頒發志工服滿20年獎」活動。圖／警方提供
嘉義縣警察局昨天下午舉辦「少年輔導志工研習暨頒發志工服滿20年獎」活動。圖／警方提供

嘉義警察局昨天下午舉辦「少年輔導志工研習暨頒發志工服滿20年獎」活動，會後，少年隊偵查佐蘇幸德發表退休前感言說，少年隊同仁與志工一起蓋「安安之家」，讓甘苦人孩子有庇護之處，少年隊是溫馨大家庭。

蘇幸德從事警職，破獲重大命案及槍戰案等，再過幾個月就要退休，他說，回想20多年走來，開心溫馨無比，全台只有少年隊與志工一起蓋「安安之家」，讓甘苦人孩子有庇護之處，找柔道場讓有興趣不讀書逃家孩子有吃有住、還幫助孩子成為警官、高中老師。

他表示，志工為讓沒家長孩子安心就讀慈輝國中，自願每周假日載送孩子回民雄快2年，讓孩子順利畢業，還有為甘苦人孩子母親病逝免費辦後事，請領國民年金等，感恩職涯能遇到這群發心善知識志工。

少年隊與少年輔導委員會合辦活動，從下午1點30分到晚間8點，聘請講師鍾惠娥分享志工訪視安全及個案會談技巧，教導志工實作多肉植物技巧，以利與少年互動輔導，課程結束播放志工團20年回顧影片，警察局副局長詹登燦感謝志工努力付出，頒發服滿志工20年獎盃13人，場面溫馨感人。

縣警局少年輔導志工團成立逾20年，志工無私奉獻，造就數十件成功個案：團長陳嘉生及志工鄭宗岳、黃碧雲等，輔導單親生活艱困何姓少年，鼓勵上進榮獲總統教育獎，並在其母親病逝喪志陪伴，何姓少年考取警大。

志工鄭宗岳、吳月鳳輔導自小父母離異，與祖母相依為命的劉姓少年，因其父親罹鼻咽癌，病情嚴重，四處籌措醫藥費無門，生活陷入急難，志工老師5年出錢出力鼓勵向上，助其完成學業，目前在台北某高中擔任教職。

志工江錕城、林金聰輔導陳姓少年，其父親罹急性心肌梗塞死亡，母親又患乳癌第四期，生活拮据，志工適時介入，5年來輔導鼓勵協助其生活費、學費等，目前就讀嘉女資優班。

嘉義縣警察局昨天下午舉辦「少年輔導志工研習暨頒發志工服滿20年獎」活動。圖／警方提供
嘉義縣警察局昨天下午舉辦「少年輔導志工研習暨頒發志工服滿20年獎」活動。圖／警方提供
嘉義縣警察局昨天下午舉辦「少年輔導志工研習暨頒發志工服滿20年獎」活動。圖／警方提供
嘉義縣警察局昨天下午舉辦「少年輔導志工研習暨頒發志工服滿20年獎」活動。圖／警方提供
嘉義縣警察局昨天下午舉辦「少年輔導志工研習暨頒發志工服滿20年獎」活動。圖／警方提供
嘉義縣警察局昨天下午舉辦「少年輔導志工研習暨頒發志工服滿20年獎」活動。圖／警方提供

警察 職涯 嘉義 命案

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