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解決古蹟「糯米橋」下方水道積臭 嘉市府還將打造人行拱橋
嘉義市宣信街的芳草橋下方有市定古蹟「道爺圳糯米橋」，但河道水流不順生臭、長藻類，而糯米橋所屬南田古道，也是宣信國小特色課程之一；市府工務處協調教育處、校方，耗資1600萬，改善水道，並於橋上游側，打造仿糯米橋外觀的人行拱橋，預計4月底完工。師生期盼，古蹟能風華再現。
芳草橋下的道爺圳，該段上游高度卻比下游還低，且排入都是生活廢水，水量不夠時容易積水，引發臭味，不少議員都接獲過陳情，宣信國小的學童也感到可惜「古蹟怎麼變髒」。
工務處指出，改善圳溝的坡道，讓水流暢通，由於芳草橋車流不少，行人必須走馬路，會在橋上游側，打造鋼筋混凝土的2公尺寬人行道橋，與教育處研議後，外觀仿舊糯米橋樣式、砌石堆疊感覺。
另，芳草橋上游側原本還有糯米橋紀念牌，已龜裂破損，決定同步拆除更新，由宣信國小師生和交趾陶藝大師謝東哲合作。校方指出，學童以早年道路兩旁種滿芒果樹為發想，創作芒果寶寶，用多塊交趾陶作品做紀念牌，預計3月底完成。
宣信校長謝聖雅說，希望景觀變更好，未來會和市府研議，串聯糯米橋到映月橋，恢復南田古道意象，呈現日治時期民眾走過的一條路。芳草橋是建在糯米橋上方，目前從下游側，還能瞥見糯米橋體。
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