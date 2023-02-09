加裝斜坡、換鐵椅…高齡友善診所雲林通過5間 打造就醫好環境

雲林縣醫療資源分布不均，年長者就醫仰賴當地診所，衛福部舉辦診所高齡友善服務自我評核，雲林有5間診所通過，副縣長謝淑亞今天代表縣長張麗善頒獎，稱讚加入高齡友善診所難能可貴，可減少長者就醫障礙，完善雲林醫療品質。

衛生福利部國民健康署舉辦診所高齡友善服務自我評核，雲林縣有5家診所通過，包括麥寮鄉大安診所、古坑鄉安泰家庭醫學科診所、斗六市簡光甫診所、北港鎮真善美診所及虎尾鎮民生診所。

醫師簡光甫說，高齡社會來臨，多數到診間報到的都是老年人，除了糖尿病、高血壓等慢性疾病，還有個共同問題就是手腳沒力、行動不便，診所門口原有一道小門檻，後來加裝坡度緩和鐵板，也將診所內美觀沙發換成鐵椅，不但符合年長者坐下高度，也在起立支撐時更穩固。