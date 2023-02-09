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加裝斜坡、換鐵椅…高齡友善診所雲林通過5間 打造就醫好環境

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林斗六簡光甫診所將沙發換成鐵椅，讓年長者起立時更有支撐力。記者黃于凡／攝影
雲林斗六簡光甫診所將沙發換成鐵椅，讓年長者起立時更有支撐力。記者黃于凡／攝影

雲林縣醫療資源分布不均，年長者就醫仰賴當地診所，衛福部舉辦診所高齡友善服務自我評核，雲林有5間診所通過，副縣長謝淑亞今天代表縣長張麗善頒獎，稱讚加入高齡友善診所難能可貴，可減少長者就醫障礙，完善雲林醫療品質。

衛生福利部國民健康署舉辦診所高齡友善服務自我評核，雲林縣有5家診所通過，包括麥寮鄉大安診所、古坑鄉安泰家庭醫學科診所、斗六市簡光甫診所、北港鎮真善美診所及虎尾鎮民生診所。

醫師簡光甫說，高齡社會來臨，多數到診間報到的都是老年人，除了糖尿病、高血壓等慢性疾病，還有個共同問題就是手腳沒力、行動不便，診所門口原有一道小門檻，後來加裝坡度緩和鐵板，也將診所內美觀沙發換成鐵椅，不但符合年長者坐下高度，也在起立支撐時更穩固。

謝淑亞表示，雲林醫療資源分布不均，長者就醫大多仰賴當地診所，5間診所率先加入高齡友善診所行列，強化與長者溝通能力，減少長者就醫障礙，主動關懷用藥情形及追蹤健康狀況，也完善轉介社福機構或醫院服務，鼓勵縣內診所一起參與，提升高齡友善健康照護品質。

雲林縣5間診所參加衛福部診所高齡友善服務自我評核通過，副縣長謝淑亞（左四）今天頒獎給診所。圖／雲林縣政府提供
雲林縣5間診所參加衛福部診所高齡友善服務自我評核通過，副縣長謝淑亞（左四）今天頒獎給診所。圖／雲林縣政府提供
雲林斗六簡光甫診所在門檻上加裝鐵板，緩和坡度讓年長者就醫更安全。記者黃于凡／攝影
雲林斗六簡光甫診所在門檻上加裝鐵板，緩和坡度讓年長者就醫更安全。記者黃于凡／攝影

雲林 老年人 衛福部 張麗善

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