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雲林146線鄉道刨除鋪面3次仍塌陷 挖出1物揭元兇是台電

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣議員黃文祥邀相關管線單位進行開挖，從路基的土石堆裡找到台電工程封鎖線，確認是台電施工所致，將進行改善。圖／黃文祥提供
雲林縣議員黃文祥邀相關管線單位進行開挖，從路基的土石堆裡找到台電工程封鎖線，確認是台電施工所致，將進行改善。圖／黃文祥提供

雲林縣水林鄉146線鄉道是通往口湖主要道路，最近路面經常損壞，補了路面不久又破損陷到處坑洞，遇雨積水難行，村民連續陳情，甚至連續刨除3次路面重鋪，依舊又塌陷，議員黃文祥懷疑可能是路基不實所致，今天會同縣府及台電、自來水公司等管線單位會勘並當場開挖，終於找出元凶，是台電施工回填不實所致，允諾四個月內改善。

水林鄉尖山村民指出，146線靠近尖山國小附近約1公里路段，從去年不斷施工埋設管線，挖挖填填多次，路面不平到處坑洞，村民陳情，公所等相關單位都來修路，但修好了不久卻又塌陷，這樣反反覆覆修了多次依舊是破路一條，由於該路是村子進出主要道路，也是通往口湖的要道，經年受損實危及村民安全。

村民說，有關單位每次反映都很快就來修路，甚至曾經包除3次路面重新鋪柏油，但路面過不久又高低起伏，遇雨到處積水難行，修不勝修，希望能查明原因並進行修復，以求一勞永逸，否則不斷反覆修路也浪費公帑。

縣議員黃文祥最近接獲陳情，認為可能是路基出問題，加上先前有管線單位施工，可能回填不實才造成路面一再塌陷，今天會同雲林縣府工務處，邀請台電、自來水公司及電信單位會勘，並找來挖土機開挖。

經挖深約兩公尺多，發現路基底層的石塊堆中出現一段黃色的封鎖線，經挖出一看確認是台電的工程封鎖線，找出可能回填不實原因，經一番討論，台電人員允諾在4個月到半年之間進行修復，以確保道路安全。

雲林縣議員黃文祥邀相關管線單位進行開挖，查明路基經常塌陷的原因。圖／黃文祥提供
雲林縣議員黃文祥邀相關管線單位進行開挖，查明路基經常塌陷的原因。圖／黃文祥提供
雲林縣議員黃文祥（中）邀相關管線單位進行開挖，查明路基經常塌陷的原因。圖／黃文祥提供
雲林縣議員黃文祥（中）邀相關管線單位進行開挖，查明路基經常塌陷的原因。圖／黃文祥提供
雲林縣議員黃文祥邀相關管線單位進行開挖，查明路基經常塌陷的原因。圖／黃文祥提供
雲林縣議員黃文祥邀相關管線單位進行開挖，查明路基經常塌陷的原因。圖／黃文祥提供

台電 議員

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