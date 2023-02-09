快訊

羅智強確定選北市大安區立委 找高金素梅任榮譽主委

室內口罩解禁別太高興 專家揭死亡個案逾6成「沒做這事」

考察台南人權歷史場址 「漫漶時光」專書出版

中央社／ 台南9日電

台南市政府文化局今天宣布出版「漫漶時光：台南人權歷史場址Ⅲ」；此書是委託國立台南大學以1年時間考察出20處台南人權歷史場址，將逾400頁調查研究改寫成普及易讀版本。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，文化局2020年台南人權歷史場址手冊問世後，2021年再出版專書「等待天光：台南人權歷史場址Ⅱ」，考察出1950年郭琇琮案、高鈺鐺案、下營支部陳窗案、麻豆支部謝瑞仁案，1951年鄭海樹案與白河小組案，1952年李媽兜案、李義成案，1958年劉明電案、1971年台南美國新聞處爆炸案、1976年王壽案等11案共22處人權歷史場址。

文化局接著委託台南大學台南學研究中心，以1年時間考察出20處台南人權歷史場址，且將逾400頁專業調查研究成果改寫成普及易讀版本，再出版「漫漶時光：台南人權歷史場址Ⅲ」專書。

文化局表示，「漫漶時光：台南人權歷史場址Ⅲ」涉及歷史事件或白色恐怖政治案件，包括台南縣市228事件、台北市工作委員會郭琇琮案、大內楊清淇案、台南市工作委員會鄭海樹案、台南後堀基地李凱南案、陳武鎮案等6案。

文化局人員說，研究團隊透過檔案文獻等原始史料、田野調查訪談的口述歷史，展開考察、比對、研究，重新讓淹沒在角落甚或被世人遺忘的白色恐怖歷史出土，目前已完成台南69處人權歷史場址調查研究。

台南市長黃偉哲表示，「轉型正義」是民主化台灣亟思面對的問題，歷史是一面不折不扣的「鏡子」，映照「鏡子」讓人對過去有更多對話與反思的機會，堅定邁步迎向美好光明未來。

人權 文化局 黃偉哲 白色恐怖 轉型正義

延伸閱讀

接見美台商會訪團 游錫堃盼台美早日簽訂BTA

遭民團指聯手緬甸軍隊打壓罷工「讓台灣蒙羞」 寶成集團發聲明回應

UN專家曝百萬西藏童被迫同化 有違國際人權準則

日治時期台南最高建物是哪棟？文化局出版專書介紹

相關新聞

雲林146線鄉道刨除鋪面3次仍塌陷 挖出1物揭元兇是台電

雲林縣水林鄉146線鄉道是通往口湖主要道路，最近路面經常損壞，補了路面不久又破損陷到處坑洞，遇雨積水難行，村民連續陳情，...

曾偵破重大命案…嘉縣警局少年隊蘇幸德將退休 望甘苦人孩子有庇護之處

嘉義縣警察局昨天下午舉辦「少年輔導志工研習暨頒發志工服滿20年獎」活動，會後，少年隊偵查佐蘇幸德發表退休前感言說，少年隊...

解決古蹟「糯米橋」下方水道積臭 嘉市府還將打造人行拱橋

嘉義市宣信街的芳草橋下方有市定古蹟「道爺圳糯米橋」，但河道水流不順生臭、長藻類，而糯米橋所屬南田古道，也是宣信國小特色課...

加裝斜坡、換鐵椅…高齡友善診所雲林通過5間 打造就醫好環境

雲林縣醫療資源分布不均，年長者就醫仰賴當地診所，衛福部舉辦診所高齡友善服務自我評核，雲林有5間診所通過，副縣長謝淑亞今天...

嘉縣府員工餐廳全新開幕 員工見60元排骨便當直呼：高CP值

嘉義縣政府地下室員工餐廳，2021年12月底歇業，去年重新規畫設計整修，由縣府員工消費合作社重新招商，委託梅景食品公司經...

張麗善宣示根除C肝 鼓勵14萬人篩檢、20萬藥費健保買單

雲林縣長張麗善宣示2025年根除C型肝炎，目前篩檢涵蓋率約52%，仍有14萬人未接受B、C型肝炎篩檢。縣府表示，民眾45...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦