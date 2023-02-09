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嘉縣府員工餐廳全新開幕 員工見60元排骨便當直呼：高CP值
嘉義縣政府地下室員工餐廳，2021年12月底歇業，去年重新規畫設計整修，由縣府員工消費合作社重新招商，委託梅景食品公司經營，中午重新開幕營業，推出60元排骨便當，贈送橘子、紅豆湯，員工大排長龍，直呼「俗擱大碗、高CP值！」
縣長翁章梁到員工餐廳，與同仁一起用餐，開心夾了雞腿和豬排、清炒花椰菜等菜色，開心笑說，不用百元就能吃到雙主菜，太划算了！用完餐後自行回收餐盤後，邀請同仁喝咖啡，閒聊關心同仁近況。
翁章梁說，餐廳重新整修，空間乾淨明亮、充滿現代感，除自助餐，也有咖啡吧檯享用飲品，期待未來不僅是中午用餐場域，更是多功能空間，在此處洽公、會議使用或辦說明會、聯繫感情，期待大家都能多多利用，將場地效益發揮至極大化。
翁章梁希望業者未來多元化經營販售餐盒、自助餐、飲料或簡易麵食，滿足同仁需要，營運初期利用問卷調查，了解同仁意見回饋，貼近大家需求。
行政處長邱美切說，原員工餐廳設備老舊、燈光昏暗，廚房區潮濕，用餐感受不是很好，利用餐廳歇業及員工消費合作社改組，重新改善餐廳環境，空調、燈光、桌椅及地板牆面全部翻新，建構wifi及視聽環境，安全考量不用明火烹煮，改引進中央廚房廠商經營，安全衛生。
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