張麗善宣示根除C肝 鼓勵14萬人篩檢、20萬藥費健保買單

雲林縣長張麗善宣示2025年根除C型肝炎，目前篩檢涵蓋率約52%，仍有14萬人未接受B、C型肝炎篩檢。縣府表示，民眾45至79歲、原住民40至79歲，享有終身一次免費B、C型肝炎篩檢，可持健保卡在190家合約院所免費預約，C肝患者口服新藥20萬藥費由健保買單，治療交通費用也有扶輪社補助。

雲林縣政府統計，2019年C肝篩檢涵蓋率為30.4%，去年C肝篩檢涵蓋率成長22%，提升至52％，其中45至79歲慢性C肝治療比例為59％，高於全國平均值47％；另，洗腎、愛滋及毒癮患者等族群，慢性C肝獲治療比例為63％，也高於全國平均值57％。

張麗善表示，雖肝炎篩檢意識提升，但仍有14萬人未接受B、C型肝炎篩檢，提醒年滿45至79歲、原住民40至79歲，享終身一次免費篩檢服務，鼓勵民眾持健保卡預約，190家合約院所及衛生所都可篩檢，會提供C肝患者2至3月口服新藥治療，治癒率達97％以上，近20萬藥費由健保支付。