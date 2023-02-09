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張麗善宣示根除C肝 鼓勵14萬人篩檢、20萬藥費健保買單

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（後排左三）宣示2025年根除C肝，鼓勵民眾預約篩檢。圖／雲林縣政府提供
雲林縣長張麗善（後排左三）宣示2025年根除C肝，鼓勵民眾預約篩檢。圖／雲林縣政府提供

雲林縣長張麗善宣示2025年根除C型肝炎，目前篩檢涵蓋率約52%，仍有14萬人未接受B、C型肝炎篩檢。縣府表示，民眾45至79歲、原住民40至79歲，享有終身一次免費B、C型肝炎篩檢，可持健保卡在190家合約院所免費預約，C肝患者口服新藥20萬藥費由健保買單，治療交通費用也有扶輪社補助。

雲林縣政府統計，2019年C肝篩檢涵蓋率為30.4%，去年C肝篩檢涵蓋率成長22%，提升至52％，其中45至79歲慢性C肝治療比例為59％，高於全國平均值47％；另，洗腎愛滋及毒癮患者等族群，慢性C肝獲治療比例為63％，也高於全國平均值57％。

張麗善表示，雖肝炎篩檢意識提升，但仍有14萬人未接受B、C型肝炎篩檢，提醒年滿45至79歲、原住民40至79歲，享終身一次免費篩檢服務，鼓勵民眾持健保卡預約，190家合約院所及衛生所都可篩檢，會提供C肝患者2至3月口服新藥治療，治癒率達97％以上，近20萬藥費由健保支付。

縣府衛生局表示，扶輪社補助雲林縣民C型肝炎治療交通費，金額視就醫距離而定，住家離醫院超過5公里未達20公里，補助每人每次300元；超過20公里未達40公里，補助每人每次600元；40公里以上補助每人每次1000元，每人申請上限3次，補助至6月30日止，可撥打05-7001327洽詢。

雲林縣長張麗善（右二）宣示2025年根除C肝，鼓勵民眾預約篩檢。圖／雲林縣政府提供
雲林縣長張麗善（右二）宣示2025年根除C肝，鼓勵民眾預約篩檢。圖／雲林縣政府提供

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