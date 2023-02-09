「熱血藥師」許文華連續23年自辦捐血 紓解春節後血荒

台南「熱血藥師」的許文華已連續22年自掏腰包辦捐血活動，後天12日將繼續第23年舉辦，他每年努力募集不同的實用贈品號召民眾，總是在春節連假後各地血液庫存又不足時幫忙紓解血荒壓力。

在仁德區經營太子藥局的許文華23年前因任職捐血中心的學長告訴他血庫經常缺血，決定自辦公益捐血，為了號召更多人，出錢購買贈品，即使前兩年疫情期間也不曾中斷，贏得「熱血藥師」稱呼。

近年許文華的熱心友人響應也贊助贈品，為了不讓經常捐血的人拿到類似贈品，他每年都會找尋不同的實用禮物，贈品一年比一年豐富，已成地方盛事，平均每年可募集至少500袋、累計超過270萬cc鮮血。

許文華今年選購贈品前特別詢問經常捐血的民眾，笑稱經過民調，準備了新式兩用渦流風扇、石墨烯多功能枕、感應式隨身筋膜槍等最受歡迎的「好禮3選1」，再加送家樂福禮券100元與醫療口罩1盒。