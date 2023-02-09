嘉義樹木園全新日式建築展示服務中心完工 14日首展日本染織作品

日治時代設立的嘉義樹木園，樹種多元豐富，成為國內學術研究及熱門休閒園區，每年吸引逾百萬人次，是民眾有氧森呼吸好去處，嘉義林試所中埔研究中心以日式建築設計風格，整修3棟木造舊房舍完工，兼具管理、展示、服務中心多用途，14日配合林試所首展台日交流草木染工作坊。

林試所中埔研究中心說，14日上午10點半開展啟用，林試所與日本台灣交流協會共同主辦草木染作品展，草木染具數千年歷史，和近150年所發展的化學染料相比，有著許多優異特性，疫情前，日本染織藝術家馬場內珠紀，曾帶著她使用復育栽培紫草染色，融合古籍圖樣創作的和服來台灣，在台北植物園展示日本傳統染織品「外服」及「藥」概念。今年馬場內小姐再次來台，將帶領

民眾親自體驗草木染，製作日本傳統文化中的「鯉幟」，就是「鯉魚旗」。

藝術家特別帶來日本鯉幟祝福！在日本，兒童節時父母會在家裡掛起「鯉魚旗」，祈求孩子健康平安，成為堅強的人。華人文化，有著「魚躍龍門」故事，象徵逆流而上、步步高升，是這次展覽及工作坊在年節時期對大家的祝福。

草木染×鯉幟行動快閃展，8至19日在林試所台北植物園南門町三二三，以及嘉義樹木園日式建築展出，11、19日分別在台北、嘉義辦理親子工作坊，邀請6歲到12歲小朋友體驗日本鯉魚旗草木染製作活動，工作坊報名已在5日截止。