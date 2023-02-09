最年輕34歲！黃敏惠布達6局處長盼輪調歷練 下波動副座

嘉義市長黃敏惠今天布達6名新任的一級主管，3人是現任局處長做調動，而新加入團隊社會處長黃毅晨34歲，成為目前最年輕一級主管，47歲都發處長許懷群有在美商工程顧問公司總監資歷，環保局長44歲李佳禾是府內秘書升任；黃敏惠說，接下來副主管、科長還會陸續做調整。

據了解，嘉義市政府總計20名局處首長，依人事規定，最高可一半為政務人員任用，目前為10人，達到上限，也是黃敏惠4任以來，政務官比例最高的一屆。

黃敏惠說，選舉之後一直做內部溝通，職務異動能適才適所、讓局處長有更多歷練，「不一樣職務，看到不一樣角度」，接下來副主管、科長，會陸陸續續做調整，培養更多元能力，助未來升遷，局處上合作更精進，做更有溫度戰鬥團隊。

黃毅晨為嘉南藥理科大社會工作學系畢，是社工師、也在該校當專技講師，黃敏惠表示他先前就給市府不少寶貴意見；黃毅晨說，社會處這幾年做很多創新，未來朝市長說的「全齡共享，世代移居」繼續努力，因過去基層深耕，了解基層民意，希望把這些帶進社會處。

許懷群為哥倫比亞大學建築研究所碩士，曾任美商AECOM工程顧問公司建築與人居環境總監。他指出，嘉市東區大進步、西區大發展雙引擎之下，持續推動十大旗艦計畫，相信近期之內看到工作的成果，把國際經驗帶到在地生活，並挖掘嘉義空間獨特性。

李佳禾為台大環境工程學研究所博士，當過經濟部工業局技正，他說，市長提到十大旗艦計畫的最重要是「新永續淨零」，其中包括炭的減量目標、打造環保園區等，會以此做重要施政目標。