台南永康社區大學3月開課 部分熱門課程額滿
崑山科技大學今年度受台南市政府委託承辦永康社區大學，開設生活藝術、保健養生、實用技能、社營文化等上百門課程，預定3月6日開課，校方指出，已有不少熱門課程額滿。
崑山科技大學今天發布新聞稿指出，今年首度承辦永康社區大學，除了依照社區需求建立在地特色課程，也提供社會人士進修管道。
崑山科大指出，經彙整校內軟硬體及開展網路教學資源，並聘請來自研究機構、業界專家、民間團體優質師資開課，開放報名至今，已有書法、藥用植物養生、手語會話、艾揚格瑜伽、國際標準舞、天然手工皂等10多門熱門課程額滿。
崑山科大指出，除了有公共性或自主性社團外，百餘門課程內容包含許多不同領域，其中特別開設初級越南語、台菜經典料理、樂活創意手作、極簡理財等精彩課程，2月15日前報名可享有優惠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言