慶祝濟公活佛誕辰 台南普法道濟寺免費供應素食

台南市安南區普法道濟寺平日熱心公益，為慶祝濟公活佛誕辰，2月19日當天上午9點起除舉辦祝壽活動外，還有中醫師免費義診及推拿，中午免費供應素食平安福宴，下午1點30分起還有抄寫真經活動。主委莊永長今天歡迎善男信女屆時一起來參加，分享神明生日的喜樂。

普法道濟寺興建於2000年，位在台南市安南區本田路，因鄰近西部濱海公路，當初是由信徒集資興建，如今香火旺盛，也因熱心公益，在地方頗獲好評。廟方秉持濟公師父濟世精神，樂善好施，捐助家境貧困的弱勢孩童讀書，已14次榮獲內政部表揚為績優宗教團體。