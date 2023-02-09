快訊

「壽司郎屁孩」退學了！鄰居爆料近況：全家人面容憔悴…

慶祝濟公活佛誕辰 台南普法道濟寺免費供應素食

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
為慶祝濟公活佛誕辰，台南市安南區普法道濟寺2月19日將舉辦祝壽活動。記者黃宣翰／攝影
為慶祝濟公活佛誕辰，台南市安南區普法道濟寺2月19日將舉辦祝壽活動。記者黃宣翰／攝影

台南市安南區普法道濟寺平日熱心公益，為慶祝濟公活佛誕辰，2月19日當天上午9點起除舉辦祝壽活動外，還有中醫師免費義診及推拿，中午免費供應素食平安福宴，下午1點30分起還有抄寫真經活動。主委莊永長今天歡迎善男信女屆時一起來參加，分享神明生日的喜樂。

普法道濟寺興建於2000年，位在台南市安南區本田路，因鄰近西部濱海公路，當初是由信徒集資興建，如今香火旺盛，也因熱心公益，在地方頗獲好評。廟方秉持濟公師父濟世精神，樂善好施，捐助家境貧困的弱勢孩童讀書，已14次榮獲內政部表揚為績優宗教團體。

2月19日適逢濟公活佛誕辰，上午9點起展開濟公活佛拜壽大典，9點40分民俗文化表演，海東國小表演鼓術，太極協會演出太極拳、太極劍，並有中醫義診及推拿，創意汽球現場DIY，中午12點起免費供應素食。

台南市安南區普法道濟寺2月19日將舉辦活動，慶祝濟公活佛誕辰。記者黃宣翰／攝影
台南市安南區普法道濟寺2月19日將舉辦活動，慶祝濟公活佛誕辰。記者黃宣翰／攝影

義診 中醫 台南

延伸閱讀

悼念星雲大師 沈慶京：曾捐千萬本票答謝揚州祈福遭拒

素食飛機餐其實很好吃！「這些」航空高人氣料理上菜　

抓到了！北台中城隍廟埋雞頭 涉案人就是「雞頭怪客」

北市衛生局抽驗素食食品 干貝柱含魚與標示不符

相關新聞

四鯤鯓紅樹林 環團促列國家濕地

五梨跤是台灣典型的熱帶紅樹林樹種，數量稀少，大部分生長在台南四鯤鯓紅樹林區，不過此處有魚塭被填平「種電」，砍掉紅樹林讓車...

慶祝濟公活佛誕辰 台南普法道濟寺免費供應素食

台南市安南區普法道濟寺平日熱心公益，為慶祝濟公活佛誕辰，2月19日當天上午9點起除舉辦祝壽活動外，還有中醫師免費義診及推...

裁撤逾20年台鐵水上鄉北回歸線車站 配合嘉市鐵路高架化重建復站

嘉義市鐵路高架化預計2025年底通車，裁撤逾20年的嘉義縣水上鄉北回歸線車站將重新復站，將有4軌道，其中2軌供進維修廠列...

食在地！南市食農遊學展覽如科普 學童搶先體驗旅遊趣

台南市教育局近年推展食農教育成果豐碩，今天在立人國小舉辦「享當季 食在地-食農體驗旅遊趣」啟動記者會，邀請17所學校共同...

嘉縣新任環保局長張輝川就職 用AI智能設備監控阻絕營建廢棄物入侵

嘉義縣新任環保局長張輝川，上午在縣長翁章梁佈達監誓監交下，宣誓就職，張輝川曾任環保署南區督察大隊長，針對民意深惡痛絕的營...

探索嘉義古墓奇兵傳說 賴國華驚見斷腿石馬傾斜古墓

嘉義縣竹崎鄉深山白杞村流傳一件古老傳說，相傳有一古墓，其墓碑會自動往前往後移動，甚至墓旁石馬還趁深夜跑到別村破壞良田，勘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦