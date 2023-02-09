裁撤逾20年台鐵水上鄉北回歸線車站 配合嘉市鐵路高架化重建復站

嘉義市鐵路高架化預計2025年底通車，裁撤逾20年的嘉義縣水上鄉北回歸線車站將重新復站，將有4軌道，其中2軌供進維修廠列車行駛，鐵道局中部工程處去年1月25日開工，施工1年多，拆除舊站體及宿舍，新建北回站將建置通道，方便旅客下車，前往鐵道兩側北回歸線「太陽館」，以及去年完工啟用「太空館」。

中部工程處在施工中的北回站鐵軌兩側，架設圍籬，避免人車動物闖入，防範工地安全，舊站體拆除後，地上空無一無，目前施做地下管線地基等工程。

鐵道局公布嘉市鐵路高架化工程，相鄰水上鄉維持平面軌道，裁撤的北回車站重新復站，納入前瞻軌道建設嘉市鐵路高架化，全長約10.9公里，高架路段約7.9公里，設2處高架車站：嘉義站及嘉北站，以及1座平面車站北回歸線站，徵收22公頃土地建車輛基地，總經費238.98億元。

水上鄉爭取鐵道高架化未獲採納，改規畫水上車站大平台替代，北回歸線站將在鐵路高架化後復站，將有4軌道，其中2軌供進維修廠列車行駛，嘉市維修站未來遷移北回區徵收農地，中部工程處說，嘉市高架化工程只剩維修站未發包，預定地還有地上物，近期會辦理發包。

歷史記載，日本昭和12年（1937年）設北回歸線信號場 （號誌站），昭和18年辦理小口极 （零擔貨運）及車极 （整車貨運），從北回歸線站分歧出1條貨運支線，通往生產日本戰機「零戰」所需油料的台拓化學株式會社，1961年這條支線被命名「嘉義溶劑廠線」，辦理中油嘉義分廠運送業務，1949年改為三等站，1970年完成北回與嘉義間路線雙軌化，後中油改用公路代替鐵路，貨運業務急速萎縮，2002年8月13日裁撤，站內側線拆除。