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南化水庫蓄水跌破6成 台南19口抗旱井完成整備

中央社／ 台南9日電
台南南化水庫因集水區降雨量偏少，加上高雄旗山溪川流量不足，無法執行越域引水，蓄水率8日降到60%以下。圖為南化水庫越域引水入流處。圖／中央社
台南南化水庫因集水區降雨量偏少，加上高雄旗山溪川流量不足，無法執行越域引水，蓄水率8日降到60%以下。圖為南化水庫越域引水入流處。圖／中央社

供應台南民生及工業用水的南化水庫蓄水率跌破6成，台南市長黃偉哲已召開抗旱會議，確認全市19口抗旱井整備完成，且指示安平再生水廠儘快完工，3月每天供水1萬公噸給南科。

台南市政府今天發布新聞稿指出，黃偉哲昨天召開抗旱會議，邀集水利署南區水資源局、台灣自來水公司第六區管理處、農田水利署嘉南管理處、南科管理局等單位，確認落實節水策略。

黃偉哲指示各行政機關響應節水及工業區自主節水，使用回收水替代自來水；台南7處水資源中心提供民間回收水免費用於掃街、澆灌、抑制工地揚塵等。目前台南市政府每月平均使用回收水14萬公噸，過去3個月使用42萬公噸回收水，平均每天逾4000公噸。

此外，黃偉哲要求水利署評估調度台南現有RO濾水設備到樹谷園區供應南科廠商或其他適宜地點；南科管理局表示，已有廠商表達使用意願，將盡力媒合載運；永康再生水廠每天供應8000公噸再生水，也用於半導體與面板產業製程。

黃偉哲同時指示安平再生水廠儘快完工，3月每天供應1萬公噸再生水給南科，減少民生用水壓力。台南市政府水利局表示，台南境內19口抗旱井完成整備，每天可供水3萬公噸給民間使用。農水署則推動智慧控管灌溉水源計畫，有效管理水門精準灌溉。

台南市政府表示，目前曾文水庫和烏山頭水庫蓄水總量約1億6500萬公噸，南化水庫5417萬公噸，南化水庫雖比往年同期減少104萬公噸，但曾文與烏山頭2水庫總量增加3071萬公噸，相較2021年百年大旱，今年水情相對穩定。

南化水庫 黃偉哲

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