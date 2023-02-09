食在地！南市食農遊學展覽如科普 學童搶先體驗旅遊趣

台南市教育局近年推展食農教育成果豐碩，今天在立人國小舉辦「享當季 食在地-食農體驗旅遊趣」啟動記者會，邀請17所學校共同展出以在地當季物產為主題的遊學課程，搭配體驗小遊戲，由各校學童或青農擔任解說員介紹在地農產，副市長葉澤山與學童搶先體驗，他形容有如科普教育，相當有意義。

葉澤山表示，每項農產都代表當地時令特色，在教育局用心規畫下，以「食材產季月份」整合學校食農校本課程，推出月月有主題的食農遊學體驗營，藉由校際交流與親子體驗共學機會，介紹家鄉的在地故事。食安問題已經是全世界非常關注的事情，台南物產豐富，也是美食城市，黃市長對於食育特別特關注，因此揭示，除了傳統五育德智體群美還要加上食育，所以在台南推動的是六育，也表示市長對於食安問題的重視，希望往下扎根，落實到教育，讓小朋友開始了解，然後重視。

他說，去年起就有4所學校帶頭食農教育，透過校本課程的融入，讓小朋友了解食農教育最重要的就是什麼，就是親自去操作，然後從操作當中，去體驗、去了解整個食物的生產，處理過程包括烹調，所以今年教育局已經從去年的4所擴充到17所，因此今天才有這樣的育樂營，把食農體驗用育樂營的方式來跟更多人分享，也希望透過學校的食農教育推廣到整個城市，讓大家對於食物的來源，包括對土地、對環境都有尊重與跟感恩的心情。

教育局副局長吳國珉表示，南市校園推動食農教育強調扎根課程，每年提供超過60 校自耕農園補助專案，讓學校規畫校本特色課程，親手實作體驗耕農過程，今年度邀集長期深耕食農教育的17所學校共同辦理食農體驗育樂營，按照時節及月分規畫跨校跨區的全市活動，讓不同區域的孩子走入南市各區，共享各校資源，串接全年份的台南食農遊學地圖。今日舉辦的展覽會除了透過簡單趣味小遊戲及課程介紹讓學童更加瞭解臺南物產，也為今年活動精彩揭幕。

17所參與展示的國小有日新國小的異國料理、龍崎的竹筍、玉井的芒果、北勢的柚子、建功的文蛤、北門的虱目魚、官田的草菇、洋菇、草莓、小番茄；東山的龍眼、米、柑橘、火龍果。南興國小則是芝麻、新市的毛豆、竹門的蓮藕、寶東的鳳梨、案內的番茄、大新的地瓜、漚汪的紅羅播、仁愛的牛蒡，師生以此食材製作各式產品及闖關遊戲，葉澤山一一闖關並且和學生一起篩文蛤，也體驗青農「耿爸」的爆米花。