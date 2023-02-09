嘉縣新任環保局長張輝川就職 用AI智能設備監控阻絕營建廢棄物入侵

嘉義縣新任環保局長張輝川，上午在縣長翁章梁佈達監誓監交下，宣誓就職，張輝川曾任環保署南區督察大隊長，針對民意深惡痛絕的營建廢棄物流竄棄置，破壞環境，張輝川說，營建廢棄物大多來自北部，除會同檢警調加強稽查，未來要開發運用AI智能設備監控，阻絕營建廢棄物流入縣內。

翁章梁稱讚張輝川環保學識專業、行政歷練豐富，環保局是優秀團隊，期勉在前局長張根穆奠定良好基礎上，如推動廢蚵殼、蚵線回收再利用，改善布袋菜舖生產廢水等，讓環保工作更上一層樓。

張輝川提出因應氣候變遷淨零碳排，開發運用AI智能設備監控，阻絕廢棄物流入縣內，資源回收再利用、碳廢減碳，友善環保等努力工作目標，做好環保工作。

張輝川是台南市後壁區人，高考及格，成大環工所碩土、擔任環保署隊長、南區督察大隊長，張輝川由副局長楊啟明手上接下印信，就職典禮，來賓冠蓋雲集，包括多位議員、鄉鎮市長、縣府局處長，張輝川成大老師、前環保署長張祖恩，督察總隊長李建育、地檢署主任檢察官謝文璣、雲林環保局長張喬維等。