聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉縣新任環保局長張輝川就職 用AI智能設備監控阻絕營建廢棄物入侵
嘉義縣新任環保局長張輝川，上午在縣長翁章梁佈達監誓監交下，宣誓就職，張輝川曾任環保署南區督察大隊長，針對民意深惡痛絕的營建廢棄物流竄棄置，破壞環境，張輝川說，營建廢棄物大多來自北部，除會同檢警調加強稽查，未來要開發運用AI智能設備監控，阻絕營建廢棄物流入縣內。
翁章梁稱讚張輝川環保學識專業、行政歷練豐富，環保局是優秀團隊，期勉在前局長張根穆奠定良好基礎上，如推動廢蚵殼、蚵線回收再利用，改善布袋菜舖生產廢水等，讓環保工作更上一層樓。
張輝川提出因應氣候變遷淨零碳排，開發運用AI智能設備監控，阻絕廢棄物流入縣內，資源回收再利用、碳廢減碳，友善環保等努力工作目標，做好環保工作。
張輝川是台南市後壁區人，高考及格，成大環工所碩土、擔任環保署隊長、南區督察大隊長，張輝川由副局長楊啟明手上接下印信，就職典禮，來賓冠蓋雲集，包括多位議員、鄉鎮市長、縣府局處長，張輝川成大老師、前環保署長張祖恩，督察總隊長李建育、地檢署主任檢察官謝文璣、雲林環保局長張喬維等。
張祖恩開心學生張輝川，受到翁章梁看重，加入縣府團隊，他稱讚嘉縣環保成就，他說，廢棄物是資源，焚化灰渣可回收做建材使用。謝文璣說，嘉縣屢遭營建廢棄物入侵，地檢署成立國土保育小組，檢環警調將持續聯手打擊環保犯罪；李建育說，會大力支持嘉縣環保工作及經費。卸任環保局長張根穆，調升環境檢驗所副所長，兼任環保署因應2050淨零碳排目標，新成立氣候變遷辦公室副主任。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言