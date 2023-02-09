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探索嘉義古墓奇兵傳說 賴國華驚見斷腿石馬傾斜古墓
嘉義縣竹崎鄉深山白杞村流傳一件古老傳說，相傳有一古墓，其墓碑會自動往前往後移動，甚至墓旁石馬還趁深夜跑到別村破壞良田，勘稱深山古墓奇兵。攝影愛好者賴國華春向地方耆老提此傳說，在其帶路下，翻山越嶺終於找到這座神秘古墓及石馬地點。
賴國華表示，從小就有聽聞此家鄉傳說故事，年節回老家好奇心驅使下，向80歲舅舅林勝宗詢問，帶領探尋下，兩人終於在偏僻山坡處發現傳說中墓碑會自動前後傾的神秘古墓，且有人祭拜的痕跡，也在近路旁發現如跪地樣的石馬。
據竹崎地方耆老流傳指出，在白杞村中心崙有座清代的朱家古墓，相傳墓碑會往前或往後傾斜，因傾斜的角度最後快趴在地面，整個家族家道中落，搬離開此地，另墓旁有一石馬，一次深夜跑到紫雲村的田地，破壞人家良田，村民發現遭包圍打斷腿。
賴國華訪問地方居民向其表示，沒聽過附近有住朱姓人家，應該是自家道中落後就搬離。那怎有人在祭拜？為山區居民已將古墓當成地基主或守護靈的習慣性祭拜，求平安。賴國華說，雖然找到這個古墓，卻也留下更多謎團，期待後續還能收到更多相關資訊。
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