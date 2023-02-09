探索嘉義古墓奇兵傳說 賴國華驚見斷腿石馬傾斜古墓

嘉義縣竹崎鄉深山白杞村流傳一件古老傳說，相傳有一古墓，其墓碑會自動往前往後移動，甚至墓旁石馬還趁深夜跑到別村破壞良田，勘稱深山古墓奇兵。攝影愛好者賴國華春向地方耆老提此傳說，在其帶路下，翻山越嶺終於找到這座神秘古墓及石馬地點。

賴國華表示，從小就有聽聞此家鄉傳說故事，年節回老家好奇心驅使下，向80歲舅舅林勝宗詢問，帶領探尋下，兩人終於在偏僻山坡處發現傳說中墓碑會自動前後傾的神秘古墓，且有人祭拜的痕跡，也在近路旁發現如跪地樣的石馬。

據竹崎地方耆老流傳指出，在白杞村中心崙有座清代的朱家古墓，相傳墓碑會往前或往後傾斜，因傾斜的角度最後快趴在地面，整個家族家道中落，搬離開此地，另墓旁有一石馬，一次深夜跑到紫雲村的田地，破壞人家良田，村民發現遭包圍打斷腿。