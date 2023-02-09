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探索嘉義古墓奇兵傳說 賴國華驚見斷腿石馬傾斜古墓

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
攝影愛好者賴國華年節回老家，在嘉義縣竹崎鄉白杞村找到家鄉傳說中的墓碑會自動前後傾的朱家神秘古墓。圖／賴國華提供
攝影愛好者賴國華年節回老家，在嘉義縣竹崎鄉白杞村找到家鄉傳說中的墓碑會自動前後傾的朱家神秘古墓。圖／賴國華提供

嘉義縣竹崎鄉深山白杞村流傳一件古老傳說，相傳有一古墓，其墓碑會自動往前往後移動，甚至墓旁石馬還趁深夜跑到別村破壞良田，勘稱深山古墓奇兵。攝影愛好者賴國華春向地方耆老提此傳說，在其帶路下，翻山越嶺終於找到這座神秘古墓及石馬地點。

賴國華表示，從小就有聽聞此家鄉傳說故事，年節回老家好奇心驅使下，向80歲舅舅林勝宗詢問，帶領探尋下，兩人終於在偏僻山坡處發現傳說中墓碑會自動前後傾的神秘古墓，且有人祭拜的痕跡，也在近路旁發現如跪地樣的石馬。

據竹崎地方耆老流傳指出，在白杞村中心崙有座清代的朱家古墓，相傳墓碑會往前或往後傾斜，因傾斜的角度最後快趴在地面，整個家族家道中落，搬離開此地，另墓旁有一石馬，一次深夜跑到紫雲村的田地，破壞人家良田，村民發現遭包圍打斷腿。

賴國華訪問地方居民向其表示，沒聽過附近有住朱姓人家，應該是自家道中落後就搬離。那怎有人在祭拜？為山區居民已將古墓當成地基主或守護靈的習慣性祭拜，求平安。賴國華說，雖然找到這個古墓，卻也留下更多謎團，期待後續還能收到更多相關資訊。

攝影愛好者賴國華年節回老家，在嘉義縣竹崎鄉白杞村找到家鄉傳說中的神秘古墓，圖為遭斷腿的跪地石馬。圖／賴國華提供
攝影愛好者賴國華年節回老家，在嘉義縣竹崎鄉白杞村找到家鄉傳說中的神秘古墓，圖為遭斷腿的跪地石馬。圖／賴國華提供
攝影愛好者賴國華年節回老家，在嘉義縣竹崎鄉白杞村深山內，找到家鄉傳說中的墓碑會自動前後傾的朱家神秘古墓。圖／賴國華提供
攝影愛好者賴國華年節回老家，在嘉義縣竹崎鄉白杞村深山內，找到家鄉傳說中的墓碑會自動前後傾的朱家神秘古墓。圖／賴國華提供

墓碑

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