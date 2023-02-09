家扶青少年學習自我成長 展力計畫發揮功效贏回自信

雲林家扶的12位國中生利用寒假舉辦展力計畫，走訪福家草莓園、千巧谷牛樂園牧場，還與大山城掌中劇團長王有騰學習布袋戲操偶，從不同領域學習自我成長與突破對友善環境的認知。

雲林家扶展力成員張瑜萱說，因都是未曾接觸過人和事，且每位展力員都來自不同學校，活動一開始大家都很擔心又害怕，到最後可以侃侃而談，也可幫大家介紹千巧谷牧場景觀與全世界最好吃的麵包，並與大家一起餵牛吃草，後來夥伴還稱她「章魚」，意味著觸感敏銳，她從活動中獲得關懷與自信及規畫能力。

雲林家扶中心督導歐厚成說，國中生正值青春期，是多重成長的過渡期，從家庭到同儕，有時會感到徬徨而失去方向，家扶為協助青少年建立自信與人生方向，推動少年展力計畫，藉由實地參訪接觸更多層面的人與事，刺激成長。

家扶展力社工蔡宜晉說，家扶孩子受限於經濟，缺乏休閒安排，尤其生涯發展、人際關係或情緒與溝通的信心更不足，而安排小團體模式透過鼓勵、引導共同決策規畫，協力完成各項任務目標，12位國中生在「做中學」完成任務。

大山城掌中劇團長王有騰，介紹生、旦、淨、末、丑、雜、怪等布袋戲角色，讓展力孩子透過掌中戲演出，學習人生不同角色，讓生活力、洞察力、團體力邁前一大步。學生最喜歡福家草莓園，學習如何挑選成熟果實，則需要大家更用心挑選，謝佩倢第一次摘草莓，吃進嘴裡酸甜滋味就是幸福。