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指導教授變「包工頭」 研究生辛苦成果被陌生學者掛名捧去

黃偉哲召開抗旱會議 要求增加使用回收水替代自來水

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
台南市長黃偉哲。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲。圖／台南市政府提供

去年降雨量偏低，僅約歷年同期6成，台南水情燈號從去年12月2日轉為黃燈減壓供水，市長黃偉哲昨召開抗旱會議，邀集相關單位協調抗旱，要求增加使用回收水替代自來水，並盡快完工安平再生水廠，力求今年3月每天供應1萬噸再生水給南科

根據水利署統計，目前曾文烏山頭蓄水量約1億6千5百萬噸、南化水庫5417萬噸，雖然南化水庫比往年同期減少104萬噸，但曾文與烏山頭水庫合計比同期增加3071萬噸，相較2021年的百年大旱，今年水情相對穩定。

黃偉哲表示，各行政機關應主動響應節水，工業區須落實自主節水，尤其是增加使用回收水替代自來水。台南有7處水資源中心可回收汙水淨化為回收水，供民間免費用於掃街、澆灌、抑制工地揚塵等；市府每月平均使用回收水14萬噸，過去3個月已使用42萬噸回收水，平均每天使用超過4千噸。

南科管理局指出，水利署評估調度台南現有的RO濾水設備到樹谷園區，就近供應給南科廠商，目前已有廠商表達使用意願，將會盡力媒合載運；另外，市府興建的永康再生水廠已每天供應8千噸再生水，用於半導體與面板產業的製程。

黃偉哲要求，市府水利局盡快完工安平再生水廠，力求今年3月每天供應1萬噸再生水給南科，持續減少民生用水的壓力。水利局表示，台南境內19口抗旱井已整備完成，可每天供應3萬噸產業次級水供民間使用。

在農業用水方面，台南市政府也請農委會要求農水署節約用水，推動智慧控管灌溉水源計畫，同時運用掌水工有效管理水門達成精準灌溉。

台南 南化水庫 南科

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