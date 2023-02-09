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台東藍營立委人選見明朗？縣黨部：提名最有機會贏的人

聯合報／ 記者尤聰光卜敏正／台東即時報導
台東藍營下屆立委人選之一的前市長、現任議員張國洲表示「只要黨有需要、大家有共識、他願全力以赴」，但希望國民黨中央能夠出來和地方共同開會，透過協調的方式，徵召最適當人選。記者尤聰光／攝影
台東藍營下屆立委人選之一的前市長、現任議員張國洲表示「只要黨有需要、大家有共識、他願全力以赴」，但希望國民黨中央能夠出來和地方共同開會，透過協調的方式，徵召最適當人選。記者尤聰光／攝影

台東縣藍營下屆立委人選遲未明朗，不過，日前離職縣府團隊，並表態參選的前建設處長許瑞貴已經繳黨費回復國民黨身分，縣黨部也證實。許不排除將爭取國民黨提名。另一人選前市長、現任議員張國洲也表示「只要黨有需要、大家有共識、他願全力以赴」。

國民黨台東縣黨部主委議長吳秀華表示，許瑞貴確實回復國民黨籍，但對於許是否有機會代表藍營參選，她強調「先看看吧，黨內有很多人才及人選，還是要提名最有機會贏的人選」，對於地方有人力薦前縣長、現任黨祕書長黃健庭回鄉參選，她認為機會不大。

縣府建設處前處長許瑞貴上月底離職，表態要參選立委，許日前私下透露，已經繳黨費回復國民黨，並坦言在台東如果想要當選，透過政黨提名機會大，也表態將爭取國民黨提名。

前縣長吳俊立表示，上屆立委選舉前半年，國民黨中央曾經做過台東立委民調，當時國民黨的人選，分別是他、吳秀華和黃建庭，他和吳秀華大約都贏10到15個百分點，黃健庭4年前參選也贏約7個百分點，吳敦義當時找他洽談，他坦言「已宣布退出政壇」不可能參選，吳秀華則選擇續任議長、深耕地方，重點要放在選縣長。

吳俊立說，當時他也跟黃健庭聊過，黃堅決不參選，後來才知道他很可能要跟郭台銘搭配選總統，而今這個時機黃健庭更不可能回鍋，他認為檯面上最有機會的是張國洲，並表示只要張出來，他將全力支持。

張國洲對於參選立委，坦言「只要黨有需要、大家有共識、他願全力以赴」，但希望國民黨中央能夠出來和地方共同開會，透過協調的方式，徵召最適當人選，如果還有其他人有意願、一定要參選，仍必須辦初選，他願意將機會讓給別人。

台東縣府建設處前處長許瑞貴上月底離職，表態要參選立委，日前已經繳黨費回復國民黨，並表態將爭取國民黨提名。記者尤聰光／攝影
台東縣府建設處前處長許瑞貴上月底離職，表態要參選立委，日前已經繳黨費回復國民黨，並表態將爭取國民黨提名。記者尤聰光／攝影

國民黨 黃健庭 台東

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