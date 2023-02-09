「溪計畫3.0」 周末相約來嘉義溪口三疊溪及北極殿看野台戲

邁向第3年的嘉義縣溪口村「溪計畫」今年由在地孩子與長輩共同創作，將於這周末11、12日分別在三疊溪旁林地及北極殿，舉行2場成果展演，演出號稱最「土」的野台戲「雨怪溪(K)落去」讓民眾體驗農村劇場的獨特看戲氛圍。

在縣府綜規處及溪口鄉公所支持下，今年來到溪計畫3.0。「雨怪溪(K)落去」野台戲參與的在地演員從5歲到80多歲，集結溪口孩子及長輩，還有新住民媽媽帶著孩子一起演出，並以溪口的「溪」為主軸，將台灣特有種諸羅樹蛙與布袋戲等元素結合，成為在地原創的戲劇。

社區規畫師許芳瑜指出，2月11日第一場演出特別選在三疊溪旁的林地，跳脫制式的舞台，以現地的桃花心木為背景，在向晚時分進行演出，讓大家體驗農村劇場的獨特氛圍；12日第二場的演出在溪口信仰中心「北極殿」的老戲台上演出，要讓鄉親回味古早廟口看戲的記憶。

許芳瑜說，溪計畫將農村裡的五金行、老布行、店家的回收物、地方植物等當作主要的材料庫，所有的道具、服裝均取材自在地再加以轉化加工後就成為最「野」的裝扮，溪口最強的竹編技藝、布袋戲產業也都成為這齣戲強大的支持系統。

縣長翁章梁表示，溪計畫是一個深度挖掘農村土地價值的行動，溪計畫現在來到3.0，將透過這齣農村原創戲劇帶著農村大小朋友走出去，未來將到都市進行演出與對話，產生更大的影響力。

綜規處長郭凱迪表示，溪口的地方力量有這樣一種緊密與土地產生連結、挖掘自身DNA的創生實驗計畫，期待未來深入串接地方的工藝、偶戲產業，慢慢走出一條不同的路。

「雨怪溪(K)落去」2天的野台戲邀請溪口國中口琴四重奏、溪口清義堂官將首參與演出，現場也會展示戲劇發展的脈絡，孩子設計的道具及長義閣掌中劇團和陳明山布袋戲布景工作室所提供的布袋戲偶、布景等作品。