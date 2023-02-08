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允能風電支持雲林在地青年返鄉創業 推動青年圓夢計畫

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導

允能風電司捐助1億元與雲林縣政府共同發起「雲林縣政府青年創業補助金計畫」，為台灣第一個由離岸風電開發商投入地方青年就業發展的計畫。縣府於2月8日舉辦「112年度雲林縣青年創業補助金宣傳記者會」，宣告2023年度補助金計畫已於1月16日至3月15日開放申請。

允能自2022年起，協助雲林縣政府成立「雲林縣政府青年創業補助金計畫」，去年補助金額達近360萬元，提供11位雲林青年返鄉創業資金補助。

雲林縣長張麗善表示，雲林青年創業補助金自去年實施後獲得熱烈迴響與肯定，迄今已成功幫助11位青年在農業、甜點烘焙、文化、傳統美食、運動產業等領域實踐其創業構想，也激發留鄉深耕的決心與信心。

允能風電董事長王雲怡表示，允相信這個計畫會慢慢發酵、期待今年能收到更多雲林青年的創意提案，並活絡雲林地方發展，促進在地社區共榮共好。

去年參與補助金計畫的11位創業家也出席記者會，分享補助金計畫的支持如何幫助他們加速創業歷程、突破困境，也感謝縣府與允能透過此計畫提供在地青年創業家實質的協助與輔導，為雲林打造更友善的創業環境。

雲林縣勞動暨青年事務發展處說，今年雲林縣青年創業補助金針對20歲至40歲在雲林縣設籍及創業的青年，提供最高補助新台幣30萬元「微創型」與最高補助新台幣200萬元「專案型」的創業資金補助，可用於購置、興建、租賃廠房或機器設備等，縣府也將規劃3場青創補助金巡迴說明會，會中除詳細說明申請條件外，更安排計畫書撰寫教學，由專人輔導創業。

雲林 青年

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