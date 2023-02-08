爺爺病重只能搭舊車就醫...他發心捐車今開心「還願」
雲林子弟陳訓弘憶起爺爺多年前病重，當時縣內物資匱乏，僅靠一輛老舊復康巴士載他到醫院救治，切身經歷促使他想捐贈一輛全新的復康巴士回饋故鄉，今天攜手台北市美倫蘭馨交流協會理事長陳琬均返鄉合捐造價150萬元的車，希望充分發揮服務量能，真誠陪伴需求者。
雲林縣總人口數逾66萬人，身心障礙者約4萬多人，占總人口數7.4％，其中，肢體障礙中度以上，及多重障礙（含肢障）中度以上人口數高達9088人，行動不便者占近2成。
副縣長謝淑亞說，雲林縣屬農村型結構，無障礙大眾運輸工具仍未普及，以致行動不便者外出意願降低，進而影響其社區活動參與，人際關係疏離，縣府近年陸續獲得善心人士支持，復康巴士車輛總數從個位數晉升至60輛，當中常態性運作有50輛，經優化交通接送服務，已是許多行動不便者主要使用的交通運輸工具。
謝淑亞表示，復康巴士前年起委外營運，效能大幅提升後，車輛也面臨里程數遽增、損壞維修機率增高等問題，汰舊換新成為一大考驗，感謝忠訓國際股份有限公司董事長陳訓弘，與台北市美倫國際蘭馨交流協會理事長陳琬均發心捐車，讓身心障礙者的乘坐更安全有保障。
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