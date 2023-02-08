同框了！黃敏惠、張麗善率隊交流 智慧科技教育有共識

嘉義市長黃敏惠今天率教育團隊參訪雲林縣甫啟用3個多月的智慧教育中心，和雲林縣長張麗善再度合體，她稱讚雲林是農業縣，但科技教育走在最前頭，2縣市交流AI科技教育與體驗實作，相談甚歡，希望深化教育面的合作，也把數位科技帶回嘉義市，以因應未來趨勢，張麗善笑說，雲嘉是一日生活圈，密不可分，未來要辦更多活動，一起推動雲嘉智慧科技教育。

雲林智慧教育中心設在土庫越港國小，打造STEAM新興科技的沉浸式科技教育環境「新月港太空站」，是縣內師生智慧教育學習基地，張麗善今天介紹時說，該中心AI機器人、VR/AR元宇宙、智慧農業科技及無人機、無人商店、 IoT物聯網、3D列印及雷雕手作等主題課程，搭配實作，可助小學生在進入國中前，扎穩科技領域基礎。

「教育決定人才，人才決定未來」黃敏惠說，雲嘉在城市治理、區域發展方面都攜手合作、互相學習，外界認為中南部發展數位智慧較慢較缺乏，但今日參訪雲林縣後，她認為「我們不慢」，且一直提升，尤其從沉浸式太空主題環境、AI程式教育等，就能看出雲林對智慧科技教育的重視，盼雙方持續交流、分享互動，探索數位科技未來生活，提升相關知能。

嘉義市3所自造及科技中心，攜手核心小學推廣嘉義市科技教育，以「桃城」為意象發展市本課程，以「木都、畫都、I+1」等課程主軸作為國中小科技教育示範課程，也補助全市國中小每校5萬元推動科技教育，達到普及化，透過營隊活動加乘，培養孩子邏輯思考及編寫程式能力。