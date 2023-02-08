同框了！黃敏惠、張麗善率隊交流 智慧科技教育有共識

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
嘉義市長黃敏惠（右）今率教育團隊參訪雲林縣智慧教育中心，雲林縣長張麗善（左）親自接待，2人再度公開合體，欣喜萬分。記者陳苡葳／攝影
嘉義市長黃敏惠（右）今率教育團隊參訪雲林縣智慧教育中心，雲林縣長張麗善（左）親自接待，2人再度公開合體，欣喜萬分。記者陳苡葳／攝影

嘉義市長黃敏惠今天率教育團隊參訪雲林縣甫啟用3個多月的智慧教育中心，和雲林縣長張麗善再度合體，她稱讚雲林是農業縣，但科技教育走在最前頭，2縣市交流AI科技教育與體驗實作，相談甚歡，希望深化教育面的合作，也把數位科技帶回嘉義市，以因應未來趨勢，張麗善笑說，雲嘉是一日生活圈，密不可分，未來要辦更多活動，一起推動雲嘉智慧科技教育。

雲林智慧教育中心設在土庫越港國小，打造STEAM新興科技的沉浸式科技教育環境「新月港太空站」，是縣內師生智慧教育學習基地，張麗善今天介紹時說，該中心AI機器人、VR/AR元宇宙、智慧農業科技及無人機、無人商店、 IoT物聯網、3D列印及雷雕手作等主題課程，搭配實作，可助小學生在進入國中前，扎穩科技領域基礎。

「教育決定人才，人才決定未來」黃敏惠說，雲嘉在城市治理、區域發展方面都攜手合作、互相學習，外界認為中南部發展數位智慧較慢較缺乏，但今日參訪雲林縣後，她認為「我們不慢」，且一直提升，尤其從沉浸式太空主題環境、AI程式教育等，就能看出雲林對智慧科技教育的重視，盼雙方持續交流、分享互動，探索數位科技未來生活，提升相關知能。

嘉義市3所自造及科技中心，攜手核心小學推廣嘉義市科技教育，以「桃城」為意象發展市本課程，以「木都、畫都、I+1」等課程主軸作為國中小科技教育示範課程，也補助全市國中小每校5萬元推動科技教育，達到普及化，透過營隊活動加乘，培養孩子邏輯思考及編寫程式能力。

「嘉市的教育、社福、長照，都是雲林學習標竿！」張麗善說，為跟上腳步，縣府也推動「智慧教育中心-AI科技學習」、「數位學習-每個孩子都帶上來」及「智慧校園-環境建置」3大資訊科技提升政策，完備教學環境、品質及學習成效，努力做到數位平權，翻轉數位弱勢，增進孩子智慧，為國家培育更多人才。

嘉義市長黃敏惠（右二）操作AI機器人。記者陳苡葳／攝影
嘉義市長黃敏惠（右二）操作AI機器人。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左）、嘉義市長黃敏惠（右）互贈當地紀念品。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左）、嘉義市長黃敏惠（右）互贈當地紀念品。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左）、嘉義市長黃敏惠（右）互贈當地紀念品。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左）、嘉義市長黃敏惠（右）互贈當地紀念品。記者陳苡葳／攝影
嘉義市長黃敏惠（右三）今率教育團隊參觀體驗雲林縣智慧教育中心的AI科技教育和實作課程。記者陳苡葳／攝影
嘉義市長黃敏惠（右三）今率教育團隊參觀體驗雲林縣智慧教育中心的AI科技教育和實作課程。記者陳苡葳／攝影
嘉義市教育團隊今參訪雲林縣智慧教育中心，雙方交流智慧科技教育經驗，相談甚歡。記者陳苡葳／攝影
嘉義市教育團隊今參訪雲林縣智慧教育中心，雙方交流智慧科技教育經驗，相談甚歡。記者陳苡葳／攝影

雲林 嘉義 張麗善

延伸閱讀

看見幸福台灣／嘉義市…城市創新 有感施政

看見幸福台灣／嘉義市長黃敏惠拚經濟 挺青年就業

嘉市府一級主管一次換6個 黃敏惠第4任團隊成形

北港燈會獲IAA金獎 張麗善：只花300萬媲美高雄成績

相關新聞

中央補助要求附帶條件？嘉義市這路重鋪奇葩設計 真相曝光

嘉市垂楊路去年11月刨除重鋪，為了保護左轉車，內側車道畫上黃色槽化線不供直行，市府解釋，中央補助時要求設左轉專用車道，但...

情人節與伴侶約會共度浪漫 嘉義縣府精選8處約會景點

14日情人節將近，許多情侶安排出遊，嘉義縣文化觀光局推薦8處約會必訪景點，包括山景、海景、湖景、茶園、星空，應有盡有，在...

同框了！黃敏惠、張麗善率隊交流 智慧科技教育有共識

嘉義市長黃敏惠今天率教育團隊參訪雲林縣甫啟用3個多月的智慧教育中心，和雲林縣長張麗善再度合體，她稱讚雲林是農業縣，但科技...

台南議會臨時會爆衝突 黃偉哲：盼盡量避免政治鬥爭

台南市議會今召開臨時會，藍綠因正副議長賄選案爆口角、衝突，台南市長黃偉哲事後表示，為了台南民生以及全體市民的權益福祉，今...

藍綠先爆衝突、後齊歡唱 台南議長邱莉莉手舞足蹈氣氛融洽

台南市議會今天上午召開本屆第一次臨時會，藍綠為正副議長賄選案互嗆爆衝突，議事廳上鬧哄哄，不過，中午議會舉辦新春聯誼餐會，...

台南佳里金唐殿蕭壠香將遶境 改走替代道路出避壅塞

3年1科台南佳里金唐殿五朝王醮遶境廟會，將於本周五起展開，著名的蜈蚣陣遶境範圍涵蓋佳里、七股、西港區各宮廟，預料將吸引大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦