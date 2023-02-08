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中央補助要求附帶條件？嘉義市這路重鋪奇葩設計 真相曝光

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市垂楊路去年11月刨除重鋪，為了保護左轉車，內側車道畫上黃色槽化線不供直行。記者林伯驊／攝影
嘉市垂楊路去年11月刨除重鋪，為了保護左轉車，內側車道畫上黃色槽化線不供直行。記者林伯驊／攝影

嘉市垂楊路去年11月刨除重鋪，為了保護左轉車，內側車道畫上黃色槽化線不供直行，市府解釋，中央補助時要求設左轉專用車道，但立委王美惠說，求證中央，並沒附帶須設左轉道才予以補助的條件；對此，市府拿出審查委員的意見，反駁說，確實被指，有左轉燈路口「宜配合設左轉專用道」。

王美惠說，立即召集營建署和交通部了解情形，營建署澄清，前瞻提案審議，並未要求必須設置左轉專用道，才予以補助，而是以維護交通安全，並兼顧車流順暢為設計原則，營建署已請市府評估設計成效，並檢視現場車流狀況，是否有交織混亂的情形，依評估結果再做修正。

王美惠也轉述，交通部則表示，雖為交通道路標誌標線設置的主管機關，但僅有要求劃設標準，並無要求要在哪裡劃設，劃設標誌標線依各地方情況不同，因地制宜。

王美惠認為，經初步了解，「申請中央提升道路品質經費，並未附帶必須設左轉專用車道」的情事。如果嘉市府還有任何疑慮，則可邀集中央主管機關一起到現場會勘，所有的道路規畫、標誌標線設立，都應以市民的安全及便利為最高指導原則，自己則會持續在中央，努力爭取道路建設經費。

市府表示，垂楊路為市區重要道路，申請前瞻經費「提升道路品質計畫」非人行補助案件，中央都希望挹注預算，不只有重鋪AC，一併做交通改善，多名審議委員便針對左轉情況，提出建言。

市府拿出第53次規畫設計審議會議的委員審議意見表，有委員認為，垂楊路交通量不算極大，車禍數量卻高，建議設有左轉燈號的路口，配合設置左轉專用道；也有委員說，可加繪行車引導線，或左轉引導線。

垂楊路工程，核定工程總經費為7650萬元，改善道路長度2465公尺，市府預計，垂楊路從國華街口以東的路段，重鋪AC後，考量是否比照內側車道畫曹畫線。

立委王美惠（左一）與營建署及交通部官員，探討前瞻計畫補助嘉義市垂楊路重鋪後，畫上槽化線的問題。圖／立委王美惠服務處提供
立委王美惠（左一）與營建署及交通部官員，探討前瞻計畫補助嘉義市垂楊路重鋪後，畫上槽化線的問題。圖／立委王美惠服務處提供
嘉義市政府爭取補助重鋪垂楊路，依第53次規畫設計審議會議的委員審議意見表，確實要求設置左轉道。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府爭取補助重鋪垂楊路，依第53次規畫設計審議會議的委員審議意見表，確實要求設置左轉道。記者林伯驊／攝影
立委王美惠（左一）與營建署及交通部官員，探討前瞻計畫補助嘉義市垂楊路重鋪後，畫上槽化線的問題。圖／立委王美惠服務處提供
立委王美惠（左一）與營建署及交通部官員，探討前瞻計畫補助嘉義市垂楊路重鋪後，畫上槽化線的問題。圖／立委王美惠服務處提供
嘉義市垂楊路重鋪工程，爭取中央核定工程總經費為7650萬元，改善道路長度2465公尺。圖／立委王美惠服務處提供
嘉義市垂楊路重鋪工程，爭取中央核定工程總經費為7650萬元，改善道路長度2465公尺。圖／立委王美惠服務處提供

王美惠 車道 標誌

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