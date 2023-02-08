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台南議會臨時會爆衝突 黃偉哲：盼盡量避免政治鬥爭

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
台南市長黃偉哲希望市府提案能在臨時會順利表決通過。記者鄭維真／攝影
台南市長黃偉哲希望市府提案能在臨時會順利表決通過。記者鄭維真／攝影

台南市議會今召開臨時會，藍綠因正副議長賄選案爆口角、衝突，台南市長黃偉哲事後表示，為了台南民生以及全體市民的權益福祉，今天率局處首長依法列席，希望相關提案在臨時會中順利表決通過，盡量避免政治鬥爭。

黃偉哲指出，此次臨時會，市府共提出50案提請大會審議，包括家暴防治、身障扶助、育兒津貼等重大社會福利，還有路平、治水、治安、學校設施等預算也必須爭取議員支持。

對於藍綠爆衝突，黃偉哲說，台南市議員都很關心市政，基於議會自主原則，只要沒有違法，市府一切予以尊重，不過，議會審查預算與市府共同推動建設，是府會共同責任，這些議案裡面，有孩子的教育經費、有地方的重大建設，希望大家能夠遵守「市民優先」及「市政優先」兩大原則，促成議事順利進行。

黃偉哲 議員

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