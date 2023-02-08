藍綠先爆衝突、後齊歡唱 台南議長邱莉莉手舞足蹈氣氛融洽
台南市議會今天上午召開本屆第一次臨時會，藍綠為正副議長賄選案互嗆爆衝突，議事廳上鬧哄哄，不過，中午議會舉辦新春聯誼餐會，大家立刻轉換心情，各黨派議員一同歡唱，國民黨議員林燕祝、王家貞更與市長黃偉哲高歌合唱，議長邱莉莉則在旁手舞足蹈，場面相當熱鬧，毫無違和感。
今天臨時會由邱莉莉主持會議，審議各墊付案及提案，但藍營認為民進黨不該兩套標準，邱莉莉應以當年對前議長李全教的標準，請假靜待司法調查，不宜主持會議；綠營則認為國民黨議員發言是政治口水，應盡快審查預算。國民黨議員盧崑福不滿邱宣布進入議事程序，欲衝上主席台杯葛議事，因而爆發衝突。
上午議事氣氛火爆，但中午包括議長邱莉莉、副議長林志展及多名民進黨、國民黨、無盟、台聯、基進等30多名議員都齊聚議會大廳，參加新春聯誼餐會，並上台歡唱。
其中，國民黨議員林燕祝、王家貞也上台與市長黃偉哲合唱「可可托海的牧羊人」，邱莉莉、林志展及多名民進黨議員都在一旁跟著打節拍，邱莉莉更是雙手揮舞、身體跟著搖擺，氣氛融洽。黃偉哲稱讚民進黨議員沈家鳳是「台語歌后」，並封林燕祝是「國語歌后」。
上午藍綠火爆對嗆，中午齊聚歡唱，國民黨團書記長蔡育輝說，「開完會大家本來就是一家」，議事殿堂是大家公開發表意見的場合，新春聯誼活動讓不分黨派、府會拋開一年辛勞，聚餐唱歌，可得出大家都公私分明。民進黨團發言人李宗翰認為，部分議員雖透過激烈方式表達個人意見，但多數議員仍是以市民福祉為優先。
邱莉莉說，今天在大會上已經確認各種委員會，以及程序、紀律委員會名單，府會都已經就緒，相信大家都已經準備好要攜手共同建設大台南。
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