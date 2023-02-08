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台南佳里金唐殿蕭壠香將遶境 改走替代道路出避壅塞

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
3年1科台南佳里金唐殿蕭壠香將遶境，警方呼籲用路人避開遶境路段，避免壅塞之苦。圖 ／警方提供
3年1科台南佳里金唐殿蕭壠香將遶境，警方呼籲用路人避開遶境路段，避免壅塞之苦。圖 ／警方提供

3年1科台南佳里金唐殿五朝王醮遶境廟會，將於本周五起展開，著名的蜈蚣陣遶境範圍涵蓋佳里、七股、西港區各宮廟，預料將吸引大批信眾與會，警方今公布替代路線，請用路人避開佳里市區壅塞路段。

佳里警分局說，金唐殿「蕭壠香」11日起至13日共3天，其中百足真人蜈蚣陣遶境10日周五起起至13日周一共4天，香科王轎、陣頭及蜈蚣陣遶境範圍涵蓋佳里、七股、西港區。

警方說，預估屆時佳里鬧區交通將壅塞，請用路人改行替代道路，減少塞車之苦，建議如下：

一、2月11日（第一天）：下午3點至深夜12點，遶境易壅塞道路區塊(東至佳東路、西至佳西路、南至光華街[連接光復路]、新生路、北至佳北路)，請行車用路人避開相關路段，避免塞車。

二、2月12日（第二天）：下午3點至深夜12點，易壅塞道路區塊(東至延平路[連接新生路]、建南街、西至南29線、南至復興路、北至忠孝路)，請行車用路人避開相關路段，避免塞車。

三、2月13日（第三天）：當日下午3點至深夜12點，易壅塞道路區塊(東至佳東路[含台19線]、西至光復路、成功路、南至佳南路、北至忠孝路)。

遶境 塞車

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