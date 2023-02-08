台南佳里金唐殿蕭壠香將遶境 改走替代道路出避壅塞

3年1科台南佳里金唐殿五朝王醮遶境廟會，將於本周五起展開，著名的蜈蚣陣遶境範圍涵蓋佳里、七股、西港區各宮廟，預料將吸引大批信眾與會，警方今公布替代路線，請用路人避開佳里市區壅塞路段。

佳里警分局說，金唐殿「蕭壠香」11日起至13日共3天，其中百足真人蜈蚣陣遶境10日周五起起至13日周一共4天，香科王轎、陣頭及蜈蚣陣遶境範圍涵蓋佳里、七股、西港區。

警方說，預估屆時佳里鬧區交通將壅塞，請用路人改行替代道路，減少塞車之苦，建議如下：