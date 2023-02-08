聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉縣沿海要道東石鄉臥龍橋改建工程啟動 橋梁封閉至5月12日
嘉義縣政府辦理「特殊風險橋梁-東石鄉臥龍橋改建工程」，因施工期間遭遇水下障礙物等因素，工程延後數月，今天工程重啟，施工廠商預計5月12日前完工，施工期間封閉舊臥龍橋往返台82線至157縣道的路段，請用路民眾依照道路指示繞道。
縣府說，目前進行「橋梁前後引道及水防道路順接抬高工程」施工，工期約3個月，工程進行時因舊臥龍橋封閉，台82線西向 (往布袋)往舊臥龍橋路口禁止左轉；東向 (往朴子)往舊臥龍橋路口禁止右轉，以維持交通順暢。
民眾從台17線布袋往朴子方向走157縣道，改道至台17線或170縣道，在台82線靠近舊臥龍橋路段、170縣道與157縣道路口，以及與台17線與157縣道路口，都增設交維改道告示牌，提醒用路人改走台17線或170縣道行駛。
縣府表示，施工期間請用路人遵守速限，參考工區周邊路段及路口設置的告示牌，造成不便請用路人及地方民眾包容見諒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言