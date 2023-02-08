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嘉縣沿海要道東石鄉臥龍橋改建工程啟動 橋梁封閉至5月12日

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
東石鄉臥龍橋改建工程工程延後，今天工程重啟，施工期間封閉舊臥龍橋往返台82線至157縣道的路段，請用路民眾依照道路指示繞道。圖／嘉縣府提供
東石鄉臥龍橋改建工程工程延後，今天工程重啟，施工期間封閉舊臥龍橋往返台82線至157縣道的路段，請用路民眾依照道路指示繞道。圖／嘉縣府提供

嘉義縣政府辦理「特殊風險橋梁-東石鄉臥龍橋改建工程」，因施工期間遭遇水下障礙物等因素，工程延後數月，今天工程重啟，施工廠商預計5月12日前完工，施工期間封閉舊臥龍橋往返台82線至157縣道的路段，請用路民眾依照道路指示繞道。

縣府說，目前進行「橋梁前後引道及水防道路順接抬高工程」施工，工期約3個月，工程進行時因舊臥龍橋封閉，台82線西向 (往布袋)往舊臥龍橋路口禁止左轉；東向 (往朴子)往舊臥龍橋路口禁止右轉，以維持交通順暢。

民眾從台17線布袋往朴子方向走157縣道，改道至台17線或170縣道，在台82線靠近舊臥龍橋路段、170縣道與157縣道路口，以及與台17線與157縣道路口，都增設交維改道告示牌，提醒用路人改走台17線或170縣道行駛。

縣府表示，施工期間請用路人遵守速限，參考工區周邊路段及路口設置的告示牌，造成不便請用路人及地方民眾包容見諒。

東石鄉臥龍橋改建工程工程延後，今天工程重啟，施工期間封閉舊臥龍橋往返台82線至157縣道的路段，請用路民眾依照道路指示繞道。圖／嘉縣府提供
東石鄉臥龍橋改建工程工程延後，今天工程重啟，施工期間封閉舊臥龍橋往返台82線至157縣道的路段，請用路民眾依照道路指示繞道。圖／嘉縣府提供
東石鄉臥龍橋改建工程工程延後，今天工程重啟，施工期間封閉舊臥龍橋往返台82線至157縣道的路段，請用路民眾依照道路指示繞道。圖／嘉縣府提供
東石鄉臥龍橋改建工程工程延後，今天工程重啟，施工期間封閉舊臥龍橋往返台82線至157縣道的路段，請用路民眾依照道路指示繞道。圖／嘉縣府提供

告示牌 朴子

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