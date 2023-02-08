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勇敢追夢！雲林青年創業成功 縣府今再推補助金幫一把

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林青年賴虹羽從職能治療師轉行賣法式甜點，1人工作室什麼都自己來，幸獲縣府的創業補助金協助增聘人手。記者陳苡葳／攝影
雲林青年賴虹羽從職能治療師轉行賣法式甜點，1人工作室什麼都自己來，幸獲縣府的創業補助金協助增聘人手。記者陳苡葳／攝影

雲林青年賴虹羽從職能治療師轉行賣法式甜點，開設1人工作室，主打電商行銷，她今天現身說法，雖然省去店面租金，但「自產自銷」又得投入運作，想擴編卻因資金不足受阻，幸獲政府補助金協助增聘人手；縣府勞動暨青年事務發展處說，資金是青年創業普遍會遇到也是最大的考驗，縣府去年首度補助青年創業基金，幫助11人順利創業，今年再度推出，至3月15日止受理申請，20至40歲符合資格且有需求者都可提案，依類型可獲30至200萬元補助。

25歲的賴虹羽是台大職能治療系畢業，原以為自己會就此在職能治療領域發展，不過因追求變化人生的性格使然，熱愛吃法式甜點的她，吃遍國內各店卻始終感覺「少了什麼」，為了追夢飛到法國打工換宿，學做道地甜點，學成後歸國的她回到虎尾創業，所有事都自己來，但創業維艱，想擴編卻礙資金不足，一度徬徨，所幸創業補助金幫了她一把。

國際美食比賽金牌得主、網紅主廚洪貽萱為圓創業夢，因緣際會來到崙背創立「水之家手作廚房」，為了帶給民眾不一樣的用餐體驗，店內大量使用古董和原木桌椅，不過好的設施設備背後，也背負了龐大的資金壓力，在創業補助金的支持，加上自己獨到的義式料理口味，已在地穩固基礎，且成功擄獲饕客的心。

允能風力發電公司捐助1億元予雲林縣作為青年創業基金，去年11名成功創業的青年囊括農業、甜點烘焙、文化、傳統美食、運動產業等領域，縣長張麗善今天一一巡攤勉勵，鼓勵其他想創業的青年，把握今年度申請機會「早申請、早卡位」，只要是20至40歲設籍雲林縣者，可提案申請「微創型」最高30萬元，或「專案型」最高200萬元的補助金。

張麗善說，創業補助金可用在購置、興建、租賃廠房或機器設備等，2月9、16、23日分別在斗南、西螺及北港辦理說明會，將詳細說明申請條件，也會安排計畫書撰寫教學，另有專人「保母式陪跑」輔導創業，詳情可撥05-5345080洽詢雲青創業專線。

雲林縣去年首度推出青年創業基金，成功幫助11名青年創業，今天各家創辦人齊聚縣府現身說法，縣長張麗善（左二）等人逐一聆聽。記者陳苡葳／攝影
雲林縣去年首度推出青年創業基金，成功幫助11名青年創業，今天各家創辦人齊聚縣府現身說法，縣長張麗善（左二）等人逐一聆聽。記者陳苡葳／攝影
雲林青年賴虹羽熱愛法式甜點，她飛到法國學做，學成歸國回到虎尾創業。記者陳苡葳／攝影
雲林青年賴虹羽熱愛法式甜點，她飛到法國學做，學成歸國回到虎尾創業。記者陳苡葳／攝影
雲林縣今年度的青年創業補助金即日起受理申請到3月15日，縣長張麗善（中右）和成功創業青年都鼓勵有志者勇敢追夢。記者陳苡葳／攝影
雲林縣今年度的青年創業補助金即日起受理申請到3月15日，縣長張麗善（中右）和成功創業青年都鼓勵有志者勇敢追夢。記者陳苡葳／攝影

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