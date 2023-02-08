船形新地標服務再出航 布袋海巡新建廳舍落成打卡熱點

海巡署中部分署上午在嘉義縣布袋漁港，舉行第四岸巡隊布袋漁港安檢所新建廳舍落成啟用揭牌典禮，新建廳舍外型以海巡藍白色為基調，搭配獨特船形外觀建造，融入布袋漁港在地特色，將成為新的打卡熱點。

啟用典禮由海巡署副署長張忠龍主持，與中部分署長王正信、縣府農業處副處長李建霖、立委蔡易餘辦公室副執行長蔡易達、議會秘書長李光耀、布袋鎮長蔡瑋傑、東石鄉長林俊雄、嘉義區漁會理事長戴澤文等各界代表參與觀禮。

海巡署考量第四岸巡隊布袋漁港安檢所官兵，長年租用外部民宅，為提升生活品質解決住用問題，委託建築師陳文祥事務所依任務需求設計，2021年8月25日歷時約1年半工期，元月完工，斥資4461萬8千餘元。

新建廳舍外型以海巡藍白色為基調，搭配獨特船形外觀建造，融入布袋漁港特色，象徵勝利出航再創海巡佳績；新建廳舍啟用，有效提升官兵生活品質、激勵士氣，提供民眾多元優質服務，以嶄新面貌成為嘉義海巡機關新地標。