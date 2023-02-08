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情人節與伴侶約會共度浪漫 嘉義縣府精選8處約會景點

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
海鼠山1314觀景台茶園景觀。圖／嘉縣府提供
海鼠山1314觀景台茶園景觀。圖／嘉縣府提供

14日情人節將近，許多情侶安排出遊，嘉義縣文化觀光局推薦8處約會必訪景點，包括山景、海景、湖景、茶園、星空，應有盡有，在浪漫景點營造滿滿儀式感，與愛共度愉快情人節。

充滿國外氣息「佐登妮絲城堡」第一首選，華麗建築有19處打卡點；國片「消失的情人節」拍攝爆紅的「白水湖壽島」，隨著潮汐漲退會出現限定景色「海潮馬路」，適合情侶散步賞夕陽；梅山鄉太和村秘境景點「牛伯伯茶塢」，坐在像南瓜造型茶屋看塔山美景、喝茶，最特別的心形窗戶是約會必拍打卡點。

「海鼠山1314觀景台」坐落海拔1314公尺山上，諧音是「一生一世」，擁有360度零死角茶園景致，還有座寫滿18國語言「我愛你」浪漫愛情塔，讓情侶大聲說出我愛你！「曾文水庫」欣賞夢幻山水湖畔，搭遊艇迎風享受2人世界；「阿里山星空」放閃，阿里山上無光害，抬頭就能看見滿天星空，浪漫指數爆表！

文觀局長徐佩鈴說，梅山「空氣圖書館」及阿里山「阿將的家23咖啡館」是網友力推約會景點，2人作伙吃美食、喝咖啡，輕鬆又愜意！「空氣圖書館」是沒有書圖書館，以植物跟蕨類打造森林系文青店！阿里山樂野村「阿將的家23咖啡館」，咖啡館完工前遇上老闆阿將與老婆結婚23年紀念日，老闆把咖啡屋當成禮物送老婆，比韓劇「浪漫滿屋」還浪漫。

白水湖。圖／嘉縣府提供
白水湖。圖／嘉縣府提供
祝山觀日平台星空雲海。圖／嘉縣府提供
祝山觀日平台星空雲海。圖／嘉縣府提供
空氣圖書館。圖／嘉縣府提供
空氣圖書館。圖／嘉縣府提供
佐登妮絲城堡。圖／嘉縣府提供
佐登妮絲城堡。圖／嘉縣府提供

情人節 嘉義

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