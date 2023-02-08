台南觀旅局長郭貞慧辭官拚立委 要將台南帶向全世界

台南觀旅局長郭貞慧辭官拚立委初選，今在立院發表參選宣言，她表示，自己專業是日本文學，碩士唸經營管理，論文寫城市外交，2013年接任台南市台日友好交流協會後，長期致力於兩國交流，接觀旅局長後在抗疫表現上也有所突破，盼未來能將台南帶向全世界。

郭貞慧的丈夫是農委會前主委李退之，2020年參選立委失利，外傳「代夫出征」意味濃厚，她表示，兩人本來就是各自精彩，有自己的本質和經歷，這是她第一次參選，希望藉丈夫的政治能量，讓未來地方服務有加乘效果。

台灣韜略策進協會副理事長張宇韶擔任記者會主持人，他引言時指郭貞慧是台日交流中的無名英雄，去年副總統賴清德到日本哀悼前首相安倍晉三，郭也曾協助。同黨立委林宜瑾、林靜儀也錄製影片支持。

台南市休閒農業理事長賴金瑞表示，他致力當地觀光產業超過二十年，經歷多位觀傳局長，郭貞慧是他認為最接地氣、讓人有感的局長，稱自己是見證人。台南市旅行同業公會副理事長趙宇萱讚郭貞慧執行力強，做事認真負責，在嚴峻的疫情下帶領業者找出路，爭取市府對觀光產業防疫整備的方案補助。

郭貞慧說，自己是牡羊座Ｏ型，做事快速、有執行力、有效率，且喜歡身體力行，2020年接任台南觀傳局長碰上疫情，開始抗疫的日子，但幾乎每天至少舉辦三場說明會，並積極促進台南和美、日、韓、泰國、匈牙利、克羅埃西亞等國間的互動和交流。

台南市民宿文化發展協會理事長柯凱文指出，郭貞慧任內，台南登記在案的民宿從200多間增加到500多間，疫情期間，多虧郭貞慧協助業者爭取相關權益和協助輔導，幫助大家度過疫情難關。

郭貞慧表示，去年九合一選舉民進黨遭逢挫敗，黨主席賴清德宣布24年立委選舉不會有現任優先條款，有志服務故鄉的人都需經黨內初選，因此她率先響應，成為第一位投入立委初選的新人。

郭貞慧曾被譽「全國第一局長」，今她宣布參選台南第一選區立委初選，她說母親是台南將軍區人，自己嫁到新營區，在地淵源深，因此選擇出戰第一選區，盼為故鄉服務，並將台南帶向世界。