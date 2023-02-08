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嘉義縣警局長新到任 局內發生女同事疑遭職場霸凌 議員要求查處

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣警察局長林宏儒（右）新到任，傳出局內某女約聘人員疑遭同單位職場霸凌，議員黃嫈珺（左）接獲陳情，上午在議會臨時會質詢。記者魯永明／翻攝
嘉義縣警察局長林宏儒（右）新到任，傳出局內某女約聘人員疑遭同單位職場霸凌，議員黃嫈珺（左）接獲陳情，上午在議會臨時會質詢。記者魯永明／翻攝

嘉義縣警察局長林宏儒新到任，傳出局內某女約聘人員疑遭同單位職場霸凌，議員黃嫈珺接獲陳情，上午在議會臨時會質詢，有警局女同事1、2月薪資，連同面試等內部公文資料，疑遭同事單獨公布內部網站雲端，行徑形同技巧性職場霸凌，要求警局查處；林宏儒說，昨天接獲申訴，由人事室會同督察室調查中。

黃嫈珺說，她接獲警局某女同事陳情指稱，1、2月薪資，連面試、警局及縣府內部簽呈等資料，疑遭同事公布內部網站雲端，丟在「垃圾郵件」，同單位只有這名女同事資料被公開，這種洩露公開個人資料行為，形同技巧性職場霸凌，女同事1、2月薪水還未領到，影響春節開銷生活。

黃嫈珺質問警局長林宏儒，何謂職場霸凌？這名警局女同事的遭遇，算不算被霸凌？要求林宏儒新官上任立威查處，林宏儒說，職場霸凌指工作職場，濫用權利不當處罰、威脅等行為，造成當事人有被羞辱、挫折、喪失自信心等，已接獲女同事申訴，先由人事室調查釐清，再會同督察室查處。

警局初步調查，這名申訴女同事是任職少年隊約聘人員，去年6月到任，擔任少年輔導員，獲晉升資深少輔員，續聘敘薪，薪資增加產生差額，辦理行政程序，薪水晚發，可能因此遭當事人誤解，女約聘人員工作表現，與同事相處關係無異狀，薪資及面試等資料被公布內部網站雲端，只有同單位同事能看到，少年隊配合人事室、督察室調查釐清。

職場 霸凌

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