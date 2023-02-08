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玫瑰星雲超美 台江處3月辦賞鳥觀星活動

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台江國家公園管理處3月11日將在黑面琵鷺即將北返之際，舉辦「黃昏賞黑琵、夜間觀星空」活動，圖為七股曾文溪口濕地夜空的玫瑰星雲。圖／台江處提供
台江國家公園管理處3月11日將在黑面琵鷺即將北返之際，舉辦「黃昏賞黑琵、夜間觀星空」活動，圖為七股曾文溪口濕地夜空的玫瑰星雲。圖／台江處提供

台江國家公園管理處3月11日將在黑面琵鷺即將北返之際，舉辦「黃昏賞黑琵、夜間觀星空」活動，名額36個，每人100元，2月14日上午10點開放報名。

台江處表示，抬頭仰望，台江的天空總是美麗而充滿變化，多變的雲彩及夕陽美景總讓旅人們流連忘返，到了夜晚，台江園區內一望無際的魚塭、鹽田與濕地景觀，搖身一變成了觀察星象良好場所，民眾們可以在此擁抱大地，感受徜徉在星空下，親近大自然的美好。

台江處表示，在黑面琵鷺換上美麗金黃色繁殖羽，即將遷徙北返的春季，將於七股曾文溪口濕地旁黑面琵鷺賞鳥亭，規劃「黃昏賞黑琵、夜間觀星空」活動，與南市南瀛天文館合作，由專業人員帶領民眾一起認識候鳥生態、觀賞初春的夜空、探索天文的奧秘，提供兼具知性與感性的自然體驗機會，傳達對環境友善的自然保育理念。

活動將於3月11日(周六)下午5時至8時舉辦，費用每人100元，共有36個名額，活動採網路報名 （https://action.tjnp.gov.tw/），於2月14日上午10時開放報名，額滿為止。也歡迎到「台江國家公園facebook粉絲團」按讚及追蹤，掌握最新活動訊息，相關問題請洽解說教育課06-2842600轉1503高先生。

台江國家公園管理處3月11日將在黑面琵鷺即將北返之際，舉辦「黃昏賞黑琵、夜間觀星空」活動，圖為黑面琵鷺賞鳥亭戶外廣場冬季星空。圖／台江處提供
台江國家公園管理處3月11日將在黑面琵鷺即將北返之際，舉辦「黃昏賞黑琵、夜間觀星空」活動，圖為黑面琵鷺賞鳥亭戶外廣場冬季星空。圖／台江處提供

台江 黑面琵鷺 濕地

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