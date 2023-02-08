驚奇！嘉義中埔山藥農鄭進龍 挖到345公分巨大人形山藥
嘉義縣中埔鄉頂埔村72歲農民鄭進龍，今年再度突破種植山藥21年新記錄，挖到長345公分，重69台斤的巨無霸人形紅龍山藥，該品種為台農5號，村長羅偉銘與村民前來觀看，共同抬起巨大山藥，直呼是頂埔村產業奇景。
近年中埔鄉山藥產業沒落，僅剩鄭進龍仍少量種植紅龍山藥，民國91年頂埔村山藥產業相當興盛，曾每台斤叫價百元以上，但97年因外縣市山藥農驗出農藥殘留，加上種植香蕉利潤更好，頂埔山藥農紛紛轉作。
鄭進龍表示，近年年紀大、體力差，又無年輕人願意接棒，內心不捨山藥絕種，他是因有民眾預訂，也僅種植10棵供貨，預計收成400台斤，一斤價格約80元左右，沒想到收成會驚見山藥長超過300公分。
紅龍山藥在每年清明節種植，經10個月成長，約農曆年後採收，鄭進龍在2021年曾種出270公分的人形山藥，沒想到，今年再度刷新紀錄，種出345公分巨無霸人形山藥，且此次收成超過半數都超過300公分，鄭進龍笑說，都不知道自己是怎種出來的。
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