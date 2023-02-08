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安平王城里活動中心動土 黃偉哲盼打造多功能休憩場域

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安平區王城里社區活動中心拆除重建，今天動土。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平區王城里社區活動中心拆除重建，今天動土。記者鄭惠仁／攝影

台南市安平區王城里社區活動中心老舊，經評估結構耐震不足屬危險建物，拆除重建今動土，市長黃偉哲期許工程單位趁著雨季來臨前能趕緊動工，如期如質完工，讓新活動中心成為多功能複合式休憩的場所、促進里民情感交流的好所在。

王城里社區活動中心開工動土典禮由安平國中劍獅鼓龍獅隊精彩表演揭開序幕，市議員盧崑福、林美燕、李啟維、周麗津均出席，祈求工程順利圓滿。

黃偉哲感謝地方各界齊心促成，特別是議員在墊付案及預算編列上的支持與協助，讓建築老舊、內部損壞嚴重的王城里社區活動中心得以拆除重建，他表示市府團隊將持續彙整民意、滿足市民的需求，也將用心規劃讓地方發展變得更好。

盧崑福也以在地居民感謝南市府編列建設經費，讓老舊的活動中心得以重建，也讓在地的居民多了一處可以休憩、活動的場所，表示今天的動土典禮，他身為土生土長的安平人，感到非常開心。

原王城里社區活動中心經評估屬危險建物，經在地里長及民意代表努力爭取，獲得內政部補助500萬元，南市府自籌2968萬元，預計2024年4月完工。未來在原址重建後，將新建2層樓建築物，總樓地板面積為674.25平方公尺(約204坪)，規畫作為多功能空間，除可提供王城里民活動使用，也可規畫設置成展演、展覽、才藝教室等場域。

民政局長姜淋煌除感謝議員們對於地方建設經費的支持外，也肯定安平區公所在面臨物價飛漲及人力短缺衝擊下，雖歷經多次流標、追加預算經費等過程，仍能排除困難，在去年12月順利完成決標作業，期盼新活動中心落成啟用後，能提供里民更舒適的活動、遊憩空間。

議員 建築 黃偉哲

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