蔡易餘拚連任 延攬「國嘉隊」這2位議員、市長敗選人當幹部

去年底嘉義縣五合一選舉，縣長翁章梁、議長張明達連任，延續綠色執政，但民雄等6個重要鄉鎮市長選戰敗選，對綠營一大警訊，海區立委蔡易餘明年拚連任，延攬2次議員落選呂文正、朴子市長選舉落選的涂建軒，分別擔任他辦公室的主任、執行長。

「團隊新戰力亮相！」蔡易餘說，「過年後，大家應該在地方上有看到我的團隊新同仁，一位是我的辦公室主任衝鋒縣政呂文正，另一位是辦公室執行長涂建軒」。

他說，呂文正這兩屆參選縣議員，都差幾十票就當選，非常可惜，但他對公眾事務服務的熱忱依舊滿滿，呂文正會擔任他辦公室主任，服務更多海區鄉親。涂建軒、朴子鄉親應該不陌生，他雖然是政治素人，但服務家鄉、帶動朴子的心還是在，所以他將擔任辦公室執行長。

蔡易餘臉書公布，「我們身上穿的就是小英一、二、三代的外套，代表著民進黨持續栽培人才不中斷。他們進來易餘團隊後，一定能帶動新的火花，讓易餘團隊的服務更全面。我們持續努力讓嘉義越來越好！」